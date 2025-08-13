El ICAS impulsará una cátedra del patrimonio local con la Hispalense

De aquel 'Patrimonium Hispalense', ideado por Benito Navarrete, a la reciente idea de la creación de una 'Cátedra para la conservación, restauración e investigación del Patrimonio Hispalense', Sevilla lleva décadas buscando una fórmula para agrupar, estudiar y proyectar los bienes de ... su propiedad. Como ejemplo, no cuenta con un responsable directo de la rica colección de arte municipal que llena, entre otros edificios, el propio ayuntamiento.

La creación de la cátedra fue aprobada por el consejo de administración del ICAS en sesión extraordinaria celebrada el 27 de septiembre de 2024. Las gestiones previas para su puesta en marcha, en un periodo en el que Cultura tiene en cola numerosos pendientes, han imposibilitado que sea una realidad en este 2025. Sí se aprobó la dotación de 50.000 euros en el marco del plan estratégico de subvenciones, pero no se incluyó en las cuentas de este año. Fuentes municipales han confirmado que ya formarán parte de los presupuestos de 2026, de cara a su implementación definitiva antes de que acabe el mandato popular.

La cátedra contará con sedes en el Real Alcázar y la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla (que recibirá la subvención) y tendrá como objetivo principal «la conservación, restauración e investigación sobre el patrimonio municipal». Las claves de este proyecto son el «rigor académico, la seriedad en el proyecto y la flexibilidad según los avances que se produzcan en los procesos de investigación, necesidades de conservación y restauración del deterioro».

Entienden los responsables de Cultura locales que esta cátedra supone un elemento primordial para articular un proyecto transversal entre la investigación histórica, la conservación y restauración patrimonial, que debe ser desarrollado con los avances tecnológicos de última generación. «La interconexión de ámbitos del conocimiento ofrece seguridad en la conservación de obras de arte así como una fuente documental fruto de la experiencia en las intervenciones que ofrecerá la exposición pública de los logros obtenidos así como un depósito de publicaciones que retroalimenta la experiencia de la cátedra y, a su vez, sirva de consulta para investigadores del sector patrimonial», recalca la resolución del proyecto consultada por este periódico.

Otro de los objetivos a cumplir con este plan va más allá de lo didáctico y atiende a lo empresarial. Así, la cátedra aportará formación en emprendimiento a través de una experiencia profesional «difícil de conseguir en el mercado». Además, defienden sus impulsores, servirá para crear un sello mundial de la restauración e interpretación del patrimonio.