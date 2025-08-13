Suscríbete a
El ICAS impulsará una cátedra del patrimonio local con la Hispalense

Tendrá sede en el Alcázar y la Facultad de Bellas Artes y una partida de 50.000 euros

Sanz planea recuperar el Garaje Laverán para un 'IAPH' municipal

Obras de artes que atesora el Ayuntamiento de Sevilla
Obras de artes que atesora el Ayuntamiento de Sevilla Víctor rodríguez

R. V. / M. C.

De aquel 'Patrimonium Hispalense', ideado por Benito Navarrete, a la reciente idea de la creación de una 'Cátedra para la conservación, restauración e investigación del Patrimonio Hispalense', Sevilla lleva décadas buscando una fórmula para agrupar, estudiar y proyectar los bienes de ... su propiedad. Como ejemplo, no cuenta con un responsable directo de la rica colección de arte municipal que llena, entre otros edificios, el propio ayuntamiento.

