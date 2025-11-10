Los hoteles de Sevilla celebran su sexta jornada de puertas abiertas: «Son patrimonio de los sevillanos»

La Asociación de Hoteles de Sevilla ha presentado en la mañana de este lunes su sexta jornada de puertas abiertas en la que los sevillanos podrán visitar 22 establecimientos para conocer cómo es el día a día de la primera industria de la ciudad. «Los ... hoteles son patrimonio de los sevillanos», ha declarado el presidente de los hoteleros, Manuel Cornax. En estas visitas que se celebrarán del 17 al 20 de noviembre, previa reserva, también se incluyen dos catas de mantecados de Estepa y maridados con vinos generosos de Bodegas Salado. Asimismo, se celebrará un taller de mesas navideñas gracias a la colaboración de Ikea. El acto ha contado con la presencia de Angie Moreno, delegada de Turismo del Ayuntamiento de Sevilla y José Luis García, director del hotel Vincci La Rábida, donde ha tenido lugar el acto.

Desde este lunes y hasta el 14 de noviembre, o hasta completar aforos, estará abierto el plazo para solicitar participación a puertasabiertas@hotelesdesevilla.com, con un máximo de dos personas por email. A los afortunados se les enviará un email de confirmación a presentar en el hotel asignado a cada uno de ellos. En este correo los interesados deberán especificar los tres hoteles que les gustaría visitar y en función del volumen se les asignará el estacionamiento que podrán conocer.

Los hoteles que se pueden visitar son Palacio de Villapanés, 17 y 18 de noviembre a las 16,00 horas; Hotel Bécquer, 19 de noviembre a las 16,30 horas; Mercer Sevilla, 19 de noviembre a las 16,30 horas; Hotel Kivir, 20 de noviembre a las 16,30 horas; Mercer Plaza Sevilla, 18 de noviembre a las 16,30 horas; Casa 1800, 18 de noviembre a las 12,30 horas; Gran Melia Colón, 17 de noviembre a las 16,30 horas; Querencia, 19 de noviembre a las 17,00 horas; Only You Sevilla, 17 y 20 de noviembre a las 17 horas; Convento La Gloria, 17 y 18 de noviembre a las 17 horas; Mercer Residence Sevilla, 20 de noviembre a las 16,30 horas; Hotel Ocean Drive Sevilla, 17 y 19 de noviembre a las 17,30 horas; Vincci La Rábida, 20 de noviembre a las 16 horas; Santiago15, 18 y 20 de noviembre a las 16,30 horas ; Vincci Molviedro, 20 de noviembre a las 17,00 horas; H10 Casa de la Plata, 18 y 19 de noviembre a las 17,30 horas; EME Catedral Mercer, 17 de noviembre a las 17,30 horas; Vincci Unuk, 20 de noviembre a las 16,30 horas. Se formarán grupos de entre diez y doce personas por visita.

En cuanto a las catas gratuitas de mantecados de Estepa y vinos de Bodegas Salado celebrarán dos sesiones: el 17 de noviembre a las 11 horas en el Hotel Only You Sevilla y el 20 de noviembre a las 17 horas en el Hotel Novotel Sevilla. Las plazas para cada una de ellas, es de 20 personas y se asignarán por orden de entrada de cada email de solicitud que debe ser máximo para dos personas. Sólo se puede solicitar una cata de las dos propuestas.

Por otra parte el taller 'IKEA: Alrededor de la mesa en Navidad' será el 18 de noviembre a las 17 horas en el Hotel Ribera de Triana y el 19 de noviembre a las 11 horas en el Hotel Melia Lebreros. Para reservar plaza en estos talleres, deberán apuntarse de la misma forma que para las catas de mantecados y vinos.

Desde la Asociación de Hoteles esperan «que los sevillanos se den cuenta que son parte del patrimonio de la ciudad y que entiendan cómo funcionan», ha apuntado su presidente. Una idea respaldada por la delegada de Turismo, quien ha destacado que es «muy importante poner en valor una planta hotelera de excelencia» que sigue creciendo y que desde el Ayuntamiento abogan porque la ciudadanía se integre en ella. En Sevilla actualmente está alrededor de las 30.000 plazas y un nivel de ocupación del 75%. No obstante, Manuel Cornax ha señalado que no es tan importante el nivel de ocupación como el gasto medio y las pernoctaciones. «Apostamos por un cliente de nivel, que esté más noches y gaste más», ha apuntado.