Los hoteles de Sevilla celebran su sexta jornada de puertas abiertas: «Son patrimonio de los sevillanos»

Los interesados podrán visitar 22 establecimientos para conocer su funcionamiento así como participar en una cata de mantecados y en un taller de mesas navideñas

Manuel Cornax, Angie Moreno y José Luis García en la presentación de las jornadas de puertas abiertas de los hoteles de Sevilla
Manuel Cornax, Angie Moreno y José Luis García en la presentación de las jornadas de puertas abiertas de los hoteles de Sevilla raúl doblado
Cristina Rubio

La Asociación de Hoteles de Sevilla ha presentado en la mañana de este lunes su sexta jornada de puertas abiertas en la que los sevillanos podrán visitar 22 establecimientos para conocer cómo es el día a día de la primera industria de la ciudad. «Los ... hoteles son patrimonio de los sevillanos», ha declarado el presidente de los hoteleros, Manuel Cornax. En estas visitas que se celebrarán del 17 al 20 de noviembre, previa reserva, también se incluyen dos catas de mantecados de Estepa y maridados con vinos generosos de Bodegas Salado. Asimismo, se celebrará un taller de mesas navideñas gracias a la colaboración de Ikea. El acto ha contado con la presencia de Angie Moreno, delegada de Turismo del Ayuntamiento de Sevilla y José Luis García, director del hotel Vincci La Rábida, donde ha tenido lugar el acto.

