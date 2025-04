Los hosteleros de Sevilla ven las medidas de ahorro energético «una zancadilla más» y critican la falta de diálogo del Gobierno

El Gobierno de PSOE y Podemos aprobó este lunes un plan para apoyar la eficiencia y el ahorro energético. Entre las medidas que se incluyen está la de mantener los sistemas de climatización como máximo en 27 grados en verano y en 19 como mínimo en invierno. Esto, a juicio de los hosteleros sevillanos, es «una zancadilla más» para el sector, que crítica la falta de diálogo y consenso mostrado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para poner en marcha estas medidas.

En este sentido, el presidente de la Asociación de Hostelería de Sevilla vicepresidente de la Federación de Hostelería de Andalucía, Antonio Luque, ha cuestionado la limitación del aire acondicionado como medida generalizada para todo el país: «no es lo mismo el Norte que el Sur».

Ha afeado a Pedro Sánchez y su gobierno la falta de diálogo y consenso con el sector para abordar estas medidas de ahorro energético. «España no es igual en todos los rincones», ha afirmado Luque, quien ha subrayado que Sevilla lleva unas semanas con una media de 40 grados a la sombra. A eso hay que añadirle que las cámaras de frío en los bares desprenden aire caliente. Si pones el aire a 27 grados... «difícilmente podrás vender y facturar»; y advierte de que «el mes de julio ha sido de los peores en facturación». Son «trabas» al turismo.

A juicio de Luque, lo más razonable hubiese sido dejar estas medidas en manos de las comunidades y que cada ciudad tuviera una limitación distinta, acorde a su situación. «No es lo mismo un partido de fútbol a las cuatro de la tarde en La Coruña que en Sevilla», ha comparado el presidente de los hosteleros sevillanos. «Los sevillanos y los turistas quieren estar dentro de un local comiendo y disfrutando, no sudando y pasando un mal rato», ha añadido.

«Cada vez es más difícil abrir»

A las nuevas medidas del Gobierno se unen la subida de los precios, unos gastos «insostenibles» y la inflación. «Cada vez es más difícil abrir». Por eso ha echado en falta que la Administración central y los empresarios del sector buscaran medidas equilibradas. «Hace falta una mesa técnica que valoren todas las situaciones», ha reclamado Luque.

«Quienes sacan el país adelante son los empresarios, los que levanta la persiana cada mañana. Se nos presenta un futuro incierto por factores como la inflación o la guerra en Ucrania. El verano va a ser muy malo, pero las previsiones para septiembre, octubre y noviembre, temporada alta en Sevilla, son de mucha incertidumbre», expone Antonio Luque.

Las limitaciones de los sistemas de climatización y las otras medidas para ahorrar energía aprobadas por el Gobierno entrará en vigor la semana que viene. «El negocio que no cumpla podrá ser sancionados. Empezarán las inspecciones». La Asociación de Hosteleros de Sevilla aún no ha recibido información oficial de las posibles multas a las que podrían enfrentarse de no cumplir dichas medidas. «Tenemos que vender y tener los negocios abiertos, no podemos tener un negocio donde dentro no se pueda comer. Intentáremos todo lo posible», afirma el presidente de los bares y restaurante locales.

Confía en que los máximos representantes del sector inicien un diálogo con el Gobierno para trasladarle que hay ciudades españolas que requieren de otras medidas, sobre todo en el Sur, como Sevilla.