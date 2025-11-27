Los hoteleros reconocen a Icónica por su compromiso con la promoción de Sevilla

Icónica Santalucía Sevilla Fest continúa afianzando su papel como uno de los grandes festivales musicales y experienciales del sur de Europa, respaldado ahora por una serie de reconocimientos institucionales que certifican su impacto en la ciudad, su contribución a la proyección internacional de Sevilla y ... su compromiso con la sostenibilidad y la conservación del patrimonio.

Este jueves, Javier Esteban, CEO de Icónica Santalucía Sevilla Fest, recibe el título de Embajador de Sevilla, una distinción otorgada por la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, que lleva 25 años reconociendo a entidades que impulsan el prestigio y la imagen de la ciudad. El galardón destaca la capacidad del festival para proyectar Sevilla al mundo a través de la música, situándola en el mapa internacional de los grandes eventos culturales y posicionándola como destino de referencia.

«Estamos muy felices y orgullosos de recibir este título de manos de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia. Ese sueño que tenemos de convertir Sevilla en la capital de la cultura y la música, que hemos conseguido en estos cinco años, en los que hemos traído a la ciudad los mayores artistas de la música nacional e internacional, va asociado a hacer de Sevilla un destino de turismo de calidad, que busca un visitante cultural premium. Y en ese camino es imposible no apoyarse en la impresionante oferta hotelera que tiene Sevilla. Por eso, que nos llegue este reconocimiento desde dentro, desde el propio sector del turismo, es para nosotros muy importante», ha dicho Javier Esteban en el acto de entrega del Premio, que ha recibido de manos de Manuel Cornax Campa, presidente de AHSP, acompañado por Angie Moreno, delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla; Carmen Ortiz, delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía; y Silvia Aparicio, responsable Hotel & Tourism DT de Andalucía Occidental y Extremadura en CaixaBank.

Certificación GS-Patrimonio

A este reconocimiento se suma la reciente certificación GS-Patrimonio, concedida por la Cámara de Comercio de Sevilla a Icónica Santalucía Sevilla Fest. Este distintivo, emitido por Garantía Cámara, acredita la implantación de un sistema de gestión sostenible del patrimonio para la organización de eventos en espacios históricos, naturales, culturales y artísticos.

El sello certifica el esfuerzo del festival por preservar el entorno monumental de la Plaza de España, un escenario único que forma parte esencial de su identidad desde la primera edición. La certificación GS-Patrimonio reconoce a las entidades que implementan medidas específicas para garantizar que la actividad cultural en espacios de alto valor histórico se realice de manera responsable, equilibrando promoción turística, conservación, educación y respeto al entorno.

Entre los beneficios que avala el referencial figuran la reducción de impactos, la mejora del desempeño ambiental, la prevención de riesgos, la diferenciación frente a otros eventos culturales y la consolidación de un modelo ejemplar que une programación artística y protección patrimonial.

Certificación 'S' de ICTES

En su firme vocación por convertirse en el gran festival de la sostenibilidad, Icónica Santalucía Sevilla Fest luce también la certificación 'S' del Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad (ICTES), equivalente en eventos al prestigioso distintivo turístico Q. Este reconocimiento, logrado con la colaboración de la Cámara de Comercio de Sevilla a través del programa PYME Sostenible, incluye además la elaboración del informe de huella de carbono del festival, subrayando su compromiso con modelos responsables y sostenibles de producción cultural.