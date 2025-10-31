Suscríbete a
Así fueron las 15 horas críticas del «peor temporal de los últimos 50 años» en Sevilla

Sevilla llegó a registrar este miércoles picos de lluvia de 9 litros en 5 minutos, algo que según el alcalde «no soporta ninguna ciudad de España»

El Gobierno no alertó al Ayuntamiento de la tromba de agua que colapsó Sevilla

Un sevillano cruza el puente de San Telmo en plena virulencia del temporal de lluvia MARÍA GUERRA
Mario Daza

Sevilla sufrió este miércoles una tormenta de lluvia y viento que, según los datos oficiales del Ayuntamiento, dejó 115 litros por metro cuadrado en la capital hispalense. Un escenario que colapsó por completo la ciudad y que fue «el peor temporal de los últimos ... 50 años». Así, al menos, lo calificó ayer el alcalde José Luis Sanz, que aseguró que «no hay ciudad en España que soporte esta cantidad de agua en este tiempo». Todo ocurrió en una franja de tiempo de apenas 15 horas que se extendió desde que empezaron a caer las primeras lluvias durante la madrugada hasta que al mediodía llegaron a vivirse momentos más críticos, con un caos que se extendió a casi todos los barrios y que provocó graves inundaciones, atascos de interminables horas e incidencias en calles, viviendas y garajes de las que los sevillanos tratan de recuperarse en estos momentos.

