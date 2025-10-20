Un hombre tira a una mujer de un coche en marcha en la Ronda Urbana Norte y se lleva a los tres hijos de ella

Según los primeros testimonios, la mujer fue empujada fuera del coche en movimiento por el agresor, mientras sus tres hijos menores de edad permanecían en el interior. Varias personas que se encontraban en las inmediaciones acudieron de inmediato a auxiliarla hasta la llegada del indicativo policial que fue comisionado al lugar.
Tras el suceso, el individuo continuó la marcha con los niños a bordo y realizó varias llamadas a la víctima en las que la amenazaba con acabar con la vida de los tres menores y con la suya propia. Ante la gravedad de la situación, la Policía Nacional estableció de inmediato un dispositivo de búsqueda y localización del vehículo en cuestión.
Gracias a la rápida coordinación y celeridad de la intervención policial, el coche fue interceptado posteriormente, garantizando con ello la integridad física de los niños, mientras que se llevaba a cabo la detención del presunto autor material de los hechos, quien fue puesto posteriormente a disposición de la autoridad judicial.
La mujer, que presentaba diversas lesiones a consecuencia de la caída, fue trasladada por los policías actuantes a un centro de salud para recibir atención médica. Por su parte los menores se encontraban en perfecto estado.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete