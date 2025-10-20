Un hombre tira a una mujer de un coche en marcha en la Ronda Urbana Norte y se lleva a los tres hijos de ella

La Policía Nacional ha detenido a un varón como presunto responsable de arrojar de un vehículo en marcha a una mujer provocándole lesiones. Del mismo modo la amenazó con acabar con la vida de sus tres hijos y con la suya propia. La llamada ... entró por el 112 y la rápida actuación policial fue clave para poner a salvo a tres menores y detener a un hombre que había arrojado a la víctima del vehículo en marcha en el que viajaba con sus hijos, por la Ronda Super Norte en Sevilla.

Según los primeros testimonios, la mujer fue empujada fuera del coche en movimiento por el agresor, mientras sus tres hijos menores de edad permanecían en el interior. Varias personas que se encontraban en las inmediaciones acudieron de inmediato a auxiliarla hasta la llegada del indicativo policial que fue comisionado al lugar.

Tras el suceso, el individuo continuó la marcha con los niños a bordo y realizó varias llamadas a la víctima en las que la amenazaba con acabar con la vida de los tres menores y con la suya propia. Ante la gravedad de la situación, la Policía Nacional estableció de inmediato un dispositivo de búsqueda y localización del vehículo en cuestión.

Gracias a la rápida coordinación y celeridad de la intervención policial, el coche fue interceptado posteriormente, garantizando con ello la integridad física de los niños, mientras que se llevaba a cabo la detención del presunto autor material de los hechos, quien fue puesto posteriormente a disposición de la autoridad judicial.

La mujer, que presentaba diversas lesiones a consecuencia de la caída, fue trasladada por los policías actuantes a un centro de salud para recibir atención médica. Por su parte los menores se encontraban en perfecto estado.