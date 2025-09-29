La histórica tienda Velasco de Sevilla se transforma: este es el nuevo local que abrirá

La artesanía y la moda de lujo tendrán un nuevo hogar en Sevilla. La firma Margaret de Arcos, reconocida por su trabajo con seda natural pintada a mano, abrirá próximamente su nuevo espacio en la que fuera la histórica tienda Velasco, uno de los comercios más recordados por generaciones de sevillanos.

Un espacio con historia en pleno corazón de Sevilla

El nuevo establecimiento estará situado en la esquina de las calles Álvarez Quintero y Chicarreros, a escasos metros del Salvador y de la Plaza de San Francisco.

La elección del lugar no ha sido casual: para la firma, abrir sus puertas en el antiguo local de Velasco es una forma de rendir homenaje a la memoria del comercio sevillano y de dar continuidad a una tradición de cercanía y calidad que ha marcado la vida de la ciudad.

La firma cuenta con una trayectoria de más de 25 años en los que ha sabido consolidarse como un referente en la creación de complementos exclusivos. Cada pieza está realizada en seda natural pintada a mano, un sello de identidad que le valió en 2023 el Premio Andaluz de Artesanía y la declaración como Punto de Interés Artesanal.

Bajo la dirección de la artesana y diseñadora Camila Puya de Arcos, el equipo mantiene vivo un legado que comenzó en 1996, cuando la fundadora Margaret de Arcos descubrió en la seda un material ideal para crear piezas únicas que unen tradición y contemporaneidad.

De taller artesanal a espacio de encuentro

Hasta ahora, el estudio de Margaret de Arcos ha estado ubicado en pleno centro de Sevilla, funcionando como taller y punto de venta. Allí, los visitantes podían descubrir de primera mano el proceso de creación: desde el pintado de la seda hasta la fijación del color y el secado, un recorrido artesanal que convierte cada pieza en irrepetible.

Con la nueva apertura, la firma da un paso más al transformar su tienda en un espacio de encuentro entre moda, artesanía y cultura local. No solo será un lugar de venta, sino también un escaparate para mostrar el valor de la seda natural como tejido artístico y símbolo de lujo sostenible.