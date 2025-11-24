La historia de superación de Marouane, el hombre que buscó un futuro mejor y lo encontró en la Policía Local de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla ha decidido aprovechar el Día de la Policía para homenajear a uno de sus efectivos como es Marouane, uno de sus componentes del grupo, de origen marroquí, que ha logrado superar no pocos obstáculos en su vida hasta conseguir su ... objetivo de formar parte de pleno derecho tras aprobar su oposición de la Policía Local de Sevilla.

Relata Marouane en un vídeo en el Real Alcázar con el que el Consistorio busca destacar su labor cómo nació en una zona cercana a Rabat, la capital marroquí, desde la que se marchó jugándose la vida. «Mi padre es pastelero y mi madre, ama de casa», subraya. Su sueño siempre ha pasado por salir de su país y buscar en España «un futuro mejor».

Especifica el policía las duras condiciones a las que se vio obligado a hacer frente para alcanzar su país. «Nos escondíamos debajo de los autobuses para llegar hasta Algeciras», sostiene. «Nada más llegar a Algeciras me trasladaron a un centro de menores y me trasladaron a otro centro en Sevilla«. Allí cumplió la mayoría de edad y tuvo acceso «a un piso tutelado por la Junta de Andalucía», hasta que le llegó la hora en la que tuvo que buscarse la vida como todo hijo de vecino.

Fue entonces cuando se enroló primeramente los Salesianos, formando parte activa de esta comunidad educativa en la capital andaluza. «Cuando me llamaron para confirmarme que había aprobado la oposición, me vino a la mente el recuerdo de lo que pasé con los autobuses», señala Marouane. Este agente de origen magrebí se emociona al indicar el trayecto recorrido hasta formar parte, como uno más, de la comisaría del Distrito Cerro Amate. «Cada vez que voy a trabajar voy disfrutando. Los compañeros me lo hacen fácil y trabajo con muchísimas ganas», remarca.