La historia de superación de Marouane, el hombre que buscó un futuro mejor y lo encontró en la Policía Local de Sevilla

Este joven magrebí forma parte de la plantilla de policías locales y ha sido homenajeado este lunes por el Ayuntamiento de Sevilla

Marouane, en el vídeo homenaje
Marouane, en el vídeo homenaje Ayuntamiento de Sevilla

ABC de Sevilla

Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla ha decidido aprovechar el Día de la Policía para homenajear a uno de sus efectivos como es Marouane, uno de sus componentes del grupo, de origen marroquí, que ha logrado superar no pocos obstáculos en su vida hasta conseguir su ... objetivo de formar parte de pleno derecho tras aprobar su oposición de la Policía Local de Sevilla.

