Un herido tras ser atropellado por un vehículo en la calle Amador de los Ríos de Sevilla

La víctima, de la que no han trascendido sus datos ni la gravedad de su estado, fue trasladada a un centro hospitalario tras el accidente

Una ambulancia de Emergencias Sanitarias 061 abc

Una persona, de la cual no han trascendido más datos, ha resultado herida este lunes tras ser atropellada por un vehículo en Sevilla capital.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, el accidente se produjo alrededor de las ... 19,30 horas en la calle Amador de los Ríos.

