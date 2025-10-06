Helena Ruiz: «Los arquitectos técnicos somos facilitadores sociales, nuestro trabajo va más allá de la dirección de obra»

El pasado 16 de junio Helena Ruiz tomaba posesión como nueva presidenta del Colegio Oficial de Arquitectura Técnica de Sevilla, la primera mujer que accede al cargo desde su fundación. Graduada por la Universidad de Sevilla y Máster en Análisis de Riesgos, ... dirige actualmente una empresa de gestión de activos, actividad que compagina con su nueva función en un Colegio en el que busca dejar su sello tras cuatro años como vocal y tras ejercer de vicepresidenta de la Fundación Aparejadores.

-¿Qué objetivo se plantea durante su recién estrenada legislatura?

-Ser la presidenta de todos, trabajen donde trabajen y sea cual sea su especialización. También quiero llevar la voz del Colegio a las mesas donde se tomen las decisiones importantes y de calado que afecten a nuestro trabajo. Mi objetivo es ser la interlocutora válida en todos esos escenarios, además de ser firme con la defensa de la profesión y de nuestras competencias en todos los ámbitos. Tengo la intención igualmente de acercarme a la universidad para integrar a futuros arquitectos técnicos en nuestra comunidad profesional, serán los llamados «pre-colegiados universitarios».

-En su etapa en el Colegio ha apostado siempre por la cultura.

-Vamos a seguir ofreciendo cultura a través de la Fundación Aparejadores, ayudamos a conocer nuestro patrimonio poniéndolo en valor con asuntos como las numerosas exposiciones que se celebran en nuestra sede, así como con la edición del Libro del Año de la colección Azulejo, una publicación que reproducimos en facsímil y que rescatamos cada año, siempre con una obra relacionada con Sevilla y que nos supuso la Medalla de la Ciudad el pasado año. También el ocio, que también es «colegio» a través de catas de vino, excursiones, viajes... favoreciendo que el y la solidaridad para devolver a la sociedad lo bueno que nos da.

-¿Qué balance hace de Rehabilitaverde?

-Rehabilitaverde es un foro de la edificación del COAT que nos permite conectar a la sociedad con los técnicos, las administraciones y las empresas. Ha sido una edición especial, no solo por el apoyo del Ayuntamiento de Sevilla a través de la empresa pública EMVISESA, sino por el apoyo implícito de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda. Supone un respaldo a la labor de los arquitectos técnicos: somos «facilitadores sociales», ya que nuestro trabajo va más allá del cálculo o la dirección de obra: facilitamos, junto a los aspectos técnicos, que las ayudas públicas y los proyectos de sostenibilidad se conviertan en mejoras tangibles para quienes más lo necesitan: los ciudadanos. Este evento refleja, además, el compromiso de Sevilla con la transición energética y con la mejora del parque edificatorio existente.

-Tanto el Ayuntamiento como la Junta han anunciado la construcción de más de 2.000 viviendas en Sevilla. ¿Esto les supone un impulso?

-No le quepa duda: todas estas actuaciones redundarán en beneficio de los promotores con la opción de optar a suelo para la construcción de inmuebles, susceptibles de ser viviendas protegidas o públicas, así como la regeneración y renovación del parque de viviendas de Sevilla. Nuestra especialización en la edificación es indispensable para garantizar la calidad y la seguridad en los proyectos. Porque apostar por la rehabilitación es apostar por ciudades más saludables, eficientes, sostenibles y con un mayor confort para los ciudadanos. Y, por supuesto, para generar empleo de calidad y un esperanzador futuro económico para el sector de la edificación.

-Ustedes juegan un papel importante en la rehabilitación de viviendas.

-Invertir en vivienda es invertir en el patrimonio: una vivienda rehabilitada incrementa su valor. Hay que promover el mantenimiento de los edificios para impulsar su conservación. Los arquitectos técnicos ponemos el foco en las medidas para la modernización y la eficiencia energética de cada hogar. Y, encima, el ciudadano puede acceder a estas mejoras a través de programas de ayudas a la rehabilitación. Llevamos «de la mano» a los propietarios de las viviendas desde la concepción del proyecto hasta la entrega final, nos convertimos en los aliados imprescindibles para que los ciudadanos puedan acceder a rehabilitaciones eficientes, sostenibles y viables.

-El arquitecto técnico no puede permanecer anclado ante el avance de la tecnología.

-La arquitectura técnica debe estar siempre a la vanguardia de las nuevas tecnologías. Estoy convencida de que el fomento de la innovación y la formación continua han de ser otro de los pilares de mi mandato. Estas nuevas tecnologías están transformando nuestra forma de trabajar. La metodología BIM y la inteligencia artificial son algunas de las revoluciones más importantes en la edificación, y nos vamos a asegurar de que todos nuestros colegiados tengan acceso a la formación necesaria para dominar estas herramientas.

-Además de su actividad profesional al frente del COAT, usted es la legataria de la obra de Joaquín Romero Murube, de la que es sobrina nieta. ¿Qué destacaría de él?

-Estamos a las puertas del centenario de la generación del 27, una oportunidad única para poner en valor a esta generación y a una publicación como fue la revista Mediodía, un auténtico referente cultural de los años 20, donde Romero Murube tuvo un especial protagonismo, junto con firmas como las de Rafael Laffón, Juan Sierra, Fernando Labrador, Pablo Sebastián, Eduardo Llosent, Alejandro Collantes de Terán o Rafael Porlán. Además, Romero Murube guardó una estrecha amistad con Federico García Lorca y Fernando Villalón, amistad de la que conservo cartas con este último. Romero Murube destacó no solo como poeta y escritor sino también como conservador del Alcázar durante más de 30 años, de hecho tenemos filmaciones realizadas por él de las visitas ilustres que visitaban el monumento, las cuales guardan unas más que interesantes pruebas históricas de la propia historia de la ciudad.