El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha presidido esta mañana el acto de bienvenida a los efectivos de la Guardia Civil que se incorporan a la Comandancia provincial, en un encuentro que ha contado también con la presencia del coronel jefe de ... la Comandancia, Emilio Serrano.

En total, se suman a la Comandancia de Sevilla 81 agentes procedentes otras provincias: 5 tenientes, 6 sargentos, 2 cabos y 68 guardias civiles, que se incorporan a sus nuevos destinos en la provincia de Sevilla.

El acto ha comenzado con una formación en el patio de la Comandancia, donde el subdelegado ha pasado revista a las unidades formadas y ha saludado personalmente a los guardias civiles. A continuación, el evento ha continuado en el salón de actos, donde el coronel jefe y el subdelegado del Gobierno han dirigido unas palabras de bienvenida.

Durante su intervención, el subdelegado ha destacado «el compromiso, la entrega y la vocación de servicio público de la Guardia Civil», así como el papel de esta institución «para la seguridad y la convivencia en nuestra provincia».

En este sentido, Toscano ha subrayado que estas incorporaciones «suponen un refuerzo importante para seguir garantizando la seguridad ciudadana en todos los municipios sevillanos, donde la criminalidad convencional ha descendido de media un 6,6 % durante la primera mitad del año», si bien el auge general de la ciberdelincuencia ha reducido al cinco por ciento la caída global de la criminalidad en la provincia.

En línea con la disminución de los delitos en la provincia, Toscano ha asegurado que la presencia de la Guardia Civil no deja de crecer, y desde diciembre de 2017, el número de agentes ha aumentado un 11.95 %, según los últimos datos datos disponibles con fecha de julio de 2025.

Con la llegada de estos nuevos efectivos, el Gobierno de España refuerza el despliegue operativo y la capacidad de respuesta de la Guardia Civil en Sevilla, en línea con su compromiso con la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos; en un marco en el que las asociaciones del Instituto Armado vienen reclamando un incremento de recursos para combatir a los clanes del narcotráfico, sobre todo ante situaciones como la navegación de narcolanchas por el río Guadalquivir.