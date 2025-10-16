Suscríbete a
La Guardia Civil de Sevilla incorpora 81 nuevos agentes como «importante refuerzo» a su presencia en la provincia

El subdelegado del Gobierno destaca la caída de la criminalidad convencional y el aumento del número de efectivos

La Guardia Civil celebra «el orgullo de ser español» en el día del Pilar en la Plaza de España de Sevilla

Un agente junto a un coche patrulla
F.B.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha presidido esta mañana el acto de bienvenida a los efectivos de la Guardia Civil que se incorporan a la Comandancia provincial, en un encuentro que ha contado también con la presencia del coronel jefe de ... la Comandancia, Emilio Serrano.

