La Guardia Civil celebra «el orgullo de ser español» en el día del Pilar en la Plaza de España de Sevilla

La Guardia Civil ha celebrado el día de su patrona la Virgen del Pila y Fiesta Nacional con un acto en la Plaza de España. Una jornada en la que se ensalzó el «orgullo y satisfacción de ser guardia civil y español». En ... palabras de Luis Ortega Carmona, general jefe de la IV Zona del Instituto Armado, «la filosfía de vida de un guardia civil es eterna».

El acto ha comenzado a las 12 del mediodía de este domingo, cambiando el Cuartel de Eritaña, usual escenario de esta celebración, por el monumento de Aníbal González. El acto castrense ha seguido su desarrollo habitual condecorando con la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil tanto a miembros del Cuerpo como personas ajenas a este y se ha hecho entrega del tricornio de gala a la brigada rey Alfonso XIII de la Legión, recogido por el coronel Javier Mackinlay De Castilla. Tampoco ha faltado el recuerdo a los agentes caídos con una ofenda floral y el desfile de las secciones seleccionadas.

Han estado presentes el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández; el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz; el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández; el primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, la Consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo; el Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez y la vicepresidenta del Parlamento Andaluz, Ana Maestre, entre otras autoridades. También han estado presentes los máximos representantes de los diferentes ejércitos, Armada y Cuerpo Nacional de Policía y Policía Local.

En su discurso, Luis Ortega Carmona, ha manifestado el «orgullo y satisfacción» de una institución que celebró el pasado año su 180 aniversario de su fundación. «Esta plaza es el símbolo vivo del fortalecimiento de la importante labor cultural y económico de España y los países de América desde el 12 de octubre de 1492», ha comenzado el general. En ese sentido, se ha referido a que la celebración de la Patrona se une a la «universalidad» de una festividad que «alcanza a todos los rincones del mundo en el que se habla español». Durante su intervención ha hecho referencia a la Cartilla de la que ha destacado, «su rasgo más distintivo es el honor».

Por su parte, Pedro Fernández, se ha referido a los agentes presentes resaltando que «en cuerpos como la Guardia Civil, España tiene su garantía de seguridad». Ha dedicado unas palabras al agente Carlos Bellido González, quien falleció el pasado junio en acto de servicio mientras prestaba auxilio en una carretera de Jerez. Su discurso ha destacado el relevo generacional y fortalecimiento que está viviendo la Guardia Civil, con más de 18.000 agentes en Andalucía. Asimismo, ha recordado que la tasa de criminalidad en la comunidad está por debajo de la media nacional, además de nombrar actuaciones remarcables llevadas a cabo por la Benemérita en los últimos meses como la intervención de 57 toneladas de hachís y 12 toneladas de cocaína así como el desmantelamiento el pasado julio de la principal organización criminal dedicada al narcotráfico en el Guadalquivir. «¡Viva España, viva el Rey y viva la Guardia Civil!, ha concluido el delegado del Gobierno en Andalucía.