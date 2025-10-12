Suscríbete a
ABC Premium

La Guardia Civil celebra «el orgullo de ser español» en el día del Pilar en la Plaza de España de Sevilla

El general jefe de la IV Zona, Luis Ortega, ha destacado la labor del Cuerpo cuya «filosofía de vida es eterna»

Celebración del día del Pilar en la Plaza de España
Celebración del día del Pilar en la Plaza de España manuel olmedo
Cristina Rubio

Cristina Rubio

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Guardia Civil ha celebrado el día de su patrona la Virgen del Pila y Fiesta Nacional con un acto en la Plaza de España. Una jornada en la que se ensalzó el «orgullo y satisfacción de ser guardia civil y español». En ... palabras de Luis Ortega Carmona, general jefe de la IV Zona del Instituto Armado, «la filosfía de vida de un guardia civil es eterna».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app