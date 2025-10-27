Suscríbete a
la opinión de adriano

Goooool

En la gran jugada del rescate del estadio de la Cartuja faltaba este último pase

Goooool
Adriano

Adriano

La Junta ha dado el paso y va a desatar el nudo gordiano de las competencias administrativas del entorno del estadio de la Cartuja a golpe de talonario. Quiere terminar lo que empezó, recuperar para la ciudad un estadio que estuvo casi abandonado y despreciado ... y que hoy, remodelado, acoge los partidos del Real Betis Balompié, se proyecta como sede importante del mundial de 2030 y es escenario deseado de conciertos de los artistas con grandes giras internacionales. En esta gran jugada faltaba este último pase para marcar el gol definitivo a la desidia. Un gol que Sevilla celebrará agradecida

