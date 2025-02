El Gobierno vuelve a excluir a Sevilla en las ayudas al transporte metropolitano... y la deuda histórica supera ya los 400 millones

Sevilla ha perdido unos 400 millones de euros en ayudas estatales al transporte público metropolitano en las últimas dos décadas. El Gobierno ha vuelto a excluir a la ciudad y su Consorcio de Transporte de sus subvenciones nominativas para el sostenimiento financiero de los ... sistemas de movilidad y transporte terrestre regular de viajeros que sí concede a los consorcios de Madrid, Barcelona y Valencia y a la comunidad autónoma de Canarias, que solo en 2023 recibirán un total de 364 millones de euros por este concepto y que desde 2002 suman más de 6.286 millones en ayudas.

La Junta de Andalucía viene denunciando esta situación desde hace años. Sevilla no aparecía en la financiación estatal para el transporte que distribuía la sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado ni fue incluida en el último Real Decreto que desde 2020 regula estas ayudas. Esta exclusión en los últimos años podría venir condicionada por la carencia de un Plan de Movilidad Sostenible. Sevilla aprobó el plan en 2021, pero sigue sin entrar en las cuentas ministeriales. El Gobierno solo tendría que haber renovado el Real Decreto para incluir a Sevilla, pero sigue sin hacerlo. Este año le hubieran correspondido unos 40 millones de euros. El Consorcio de Madrid recibe en 2023 casi 127 millones, el de Barcelona 149, Valencia ha obtenido 40 millones y Canarias 47,5 millones.

En los últimos años el Gobierno ha desoído las reiteradas peticiones de la Consejería de Fomento de la Junta para incluir al Consorcio de Sevilla en las ayudas. La petición se ha incluido igualmente en los encuentros de Juanma Moreno y Pedro Sánchez.

La ultima petición al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha llegado de la sociedad civil a través de un escrito de la asociación 'Sevilla quiere Metro', que pide a la ministra Raquel Sánchez proceda a la modificación o derogación del Real Decreto 916/2020 y promulgación de uno nuevo en el que se incluya a Sevilla para recibir esta financiación en 2024. La asociación ha hecho las cuentas de esta nueva deuda histórica del Gobierno con Sevilla que calcula en unos 400 millones. En la justificación, la plataforma ciudadana argumenta la «pobreza en transporte» que sufre Sevilla, porque no solo es la única ciudad española de su tamaño, en función del área metropolitana, que no recibe financiación estatal para el transporte sino que es la única ciudad europea de su tamaño sin una red completa de metro y la única ciudad española en su tamaño, junto con Alicante y Bilbao que no tiene conexión ferroviaria con su aeropuerto. «Es sangrante», considera Manuel Alejandro Moreno miembro de la Plataforma ciudadana que no espera que esa conexión, cuyas obras ya ha iniciado Bilbao, esté antes de 2030. Moreno observa una «falta de voluntad» y explica cómo estos fondos podrían servir para financiar la intermodalidad del transporte del área metropolitana de Sevilla, incluyendo la explotación comercial del metro o la del futuro tranvía de Alcalá.

La asociación trasladó este martes a la consejera de Fomento la carta remitida al Gobierno y conoció por Rocío Díaz las reiteradas peticiones que en la misma línea ha venido realizando la Junta de Andalucía. En la misma reunión se abordó la posibilidad de desarrollar un marco jurídico para el área metropolitana.

El secretario de la entidad ciudadana, Enrique de Álava, considera que además de la inclusión de Sevilla en las ayudas de 2024 se debe compensar a Sevilla por el daño causado durante tantos años de infrafinanciación «que han provocado una desafortunada merma en la competitividad de la ciudad».