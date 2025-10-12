El Gobierno saca pecho de la caída de la criminalidad en Sevilla pese a la docena de crímenes desde agosto

Este mes de octubre se cumple el primer año de la operación Vulcano, una de las redadas más importantes que ha llevado a cabo la Policía Nacional en el Polígono Sur y que fue la respuesta al tiroteo con armas de guerra ... que se produjo en el barrio durante aquellos días. La actuación, en sus distintas fases, se saldó con más de una decena de detenidos, unos 16 registros en viviendas, alrededor de 1.000 kilos de droga incautados y la intervención de armas, tanto largas como cortas, con abundante munición. Ahora, cuando se alcanza este aniversario, el subdelegado del Gobierno en Sevilla ha querido sacar pecho del trabajo en materia de seguridad en esta zona de la ciudad, asegurando que «las actuaciones policiales y los registros domiciliarios se han duplicado» en las Tres Mil Viviendas.

Una ocasión que Francisco Toscano ha querido aprovechar también para presumir de una bajada generalizada de la criminalidad convencional en Sevilla. Así, y según los datos que ha aportado el subdelegado del Gobierno de la estadísticas del Ministerio del Interior, las actuaciones de la Policía Nacional han permitido «una reducción del 9,3%». Unos registros que en la práctica reflejan «el éxito de las estrategias de seguridad implementadas a lo largo de los últimos años». Entre ellas, asegura, el aumento de la plantilla de agentes que «ha crecido un 10% desde el año 2018», demostrando que «la seguridad es una prioridad del Gobierno de España» y que «especialmente lo es en los barrios más vulnerables» como el Polígono Sur.

Este balance positivo del subdelegado del Gobierno en Sevilla contrasta con los sucesos ocurridos en el conjunto de la provincia en los últimos meses y que parecen contradecir ese descenso generalizado de la criminalidad. De hecho, desde el pasado mes de agosto se han producido ya una docena de asesinatos, si se suman los acaecidos tanto en la capital hispalense como en algunos municipios de la provincia. Entre ellos, la Policía Nacional ha tenido que intervenir en los hechos que provocaron tres víctimas en la ciudad de Carmona o en un caso similar en Brenes, además de en otros homicidios en barrios de Sevilla como Valdezorras, Torreblanca, Sevilla Este o Palmete. Todos ellos, en apenas los últimos dos meses.

Los detalles de la operación

En una comparativa con lo ocurrido en el año 2023, Francisco Toscano ha asegurado que el número de detenidos aumentó un 23,3% y que, por otro lado, las intervenciones de sustancias estupefacientes se incrementaron un 247%, abarcando hachís, marihuana, cocaína, heroína y MDMA. «Estos datos demuestran que la acción policial no se improvisa y responde a una planificación constante, al refuerzo de efectivos y a la coordinación entre unidades», ha advertido el subdelegado. En este sentido, ha remarcado que estas actuaciones «no solo persiguen la actividad delictiva, sino que buscan devolver al barrio espacios de convivencia, seguridad y confianza», de ahí que el Polígono Sur cuente con «un despliegue homogéneo y estable de agentes de la Comisaría del Distrito Sur y de los Grupos de Atención al Ciudadano, reforzado por la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y con el apoyo de otras unidades para operaciones concretas».

En cuanto al análisis de datos concretos desde aquel 12 de octubre en el que se llevó a cabo la operación Vulcano, Toscano ha explicado que la Policía Nacional ha efectuado 28 actuaciones y 72 registros domiciliarios, lo que representa un incremento del 115% y del 157% respectivamente frente al año 2023, cuando se contabilizaron 13 operaciones y 28 registros. Durante este mismo periodo, se produjeron 35 detenciones (más del doble) y que, además, se incautaron 13.873 plantas de marihuana. Esto es, un aumento del 413% frente a las intervenidas en 2023. Asimismo, se confiscaron 1.731,77 kilogramos de sustancias estupefacientes, «consolidando un incremento histórico en la eficacia y el alcance de las actuaciones policiales».

En este sentido, el subdelegado del Gobierno en Sevilla ha insistido en que el esfuerzo en materia de seguridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «debe venir acompañado de que todas las administraciones asuman sus responsabilidades en políticas de empleo, vivienda, educación, urbanismo y transporte».