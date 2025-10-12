Suscríbete a
El Gobierno saca pecho de la caída de la criminalidad en Sevilla pese a la docena de crímenes desde agosto

Un año después de la operación Vulcano en las Tres Mil Viviendas tras un tiroteo con armas de guerra, el Ejecutivo asegura que las actuaciones de la Policía Nacional en el barrio han crecido un 115%

Así ha sido la espectacular irrupción de la Policía Nacional en los narcopisos de las Tres Mil Viviendas de Sevilla

La Policía llevó a cabo la operación Vulcano en las Tres Mil Viviendas en octubre de 2025
La Policía llevó a cabo la operación Vulcano en las Tres Mil Viviendas en octubre de 2025 RAÚL DOBLADO
Mario Daza

Este mes de octubre se cumple el primer año de la operación Vulcano, una de las redadas más importantes que ha llevado a cabo la Policía Nacional en el Polígono Sur y que fue la respuesta al tiroteo con armas de guerra ... que se produjo en el barrio durante aquellos días. La actuación, en sus distintas fases, se saldó con más de una decena de detenidos, unos 16 registros en viviendas, alrededor de 1.000 kilos de droga incautados y la intervención de armas, tanto largas como cortas, con abundante munición. Ahora, cuando se alcanza este aniversario, el subdelegado del Gobierno en Sevilla ha querido sacar pecho del trabajo en materia de seguridad en esta zona de la ciudad, asegurando que «las actuaciones policiales y los registros domiciliarios se han duplicado» en las Tres Mil Viviendas.

