El Gobierno de España sitúa a Sevilla como la ciudad con más pisos turísticos ilegales en Andalucía La capital hispalense tiene 2.289 anuncios ilegales que las plataformas deberán eliminar de sus portales digitales

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) ha notificado este domingo que Sevilla es la ciudad de Andalucía con más pisos turísticos ilegales, y que ha trasladado a las plataformas digitales que retiren los anuncios online de estos alojamientos. Se trata de 2.289 pisos que han solicitado el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio, pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos legales y, por tanto, ahora las distintas plataformas deberán proceder a la retirada de los anuncios de estos inmuebles.

Se trata de viviendas que no se ajustan a los requisitos establecidos en el Registro único de alojamientos temporales, en colaboración con el Colegio de Registradores, conformado para acabar con el fraude en los alquileres turísticos. Así, a través de la Ventanilla Única Digital del Ministerio de Vivienda, los datos del registro se cruzan con los de las plataformas digitales, que están colaborando para identificar los anuncios sin código.

Sevilla lidera el número de viviendas turísticas ilegales con 2.289, seguido por Marbella, que suma 1.802, Málaga, con 1.471 y Benalmádena, con 686. A nivel provincial es Málaga la que claramente se lleva la palma en estas viviendas turísticas ilegales, alcanzando las 8.014, muy por encima de las 2.849 de Cádiz y las 2.533 de Sevilla.

Si una vivienda es rechazada significa que el Colegio de Registradores ha recibido la solicitud, que dicha solicitud contenía datos incompletos o no acordes a la normativa vigente del tipo de actividad que se pretendía desarrollar y no fue subsanada en un plazo oportuno.

Eso sí, en el caso de Andalucía es la Junta la que regula las viviendas turísticas a través del Decreto 31/2024, que modifica normativas anteriores y establece la obligación de registrar todas las viviendas con fines turísticos en el Registro de Turismo de Andalucía (RTA) para poder operar. Los propietarios deben presentar una declaración responsable y cumplir con los requisitos legales, obteniendo un documento acreditativo de la inscripción, que les permite comercializar el servicio de alojamiento turístico.

