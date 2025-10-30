El Gobierno dice que la previsión de Aemet en Sevilla «era correcta» y pide a José Luis Sanz que «no confronte»

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha defendido este jueves que la previsión realizada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) acerca del temporal de este miércoles en la capital andaluza «era correcta». Asimismo, ha indicado que la decisión sobre el nivel de ... emergencias «depende de las administraciones». «La administración local es la que conoce el nivel de limpieza que tienen los invernales, la capacidad de absorción del sistema de saneamiento, con esa previsión de lluvia», ha subrayado.

En una declaración remitida a los medios, Toscano ha pedido al primer edil «que no utilice la confrontación»« tras su gestión durante el temporal. Este jueves, José Luis Sanz ha defendido a los servicios municipales y ha afeado a la Aemet que no activara el aviso rojo por precipitaciones. »Haría falta una agencia que no solo este pendiente el Domingo de Ramos«, ha señalado el alcalde.

Por su parte, el subdelegado ha indicado que el aviso naranja se activa cuando la previsión es «inferior a los 120 litros de agua en 12 horas», cinco litros menos de lo cifrado por Emasesa. Por último, Toscano ha mandado un mensaje de «tranquilidad» y ha destacado el trabajo de «coordinación» de las emergencias de Sevilla.

Según el balance anunciado este jueves por el Ayuntamiento de Sevilla, los servicios municipales gestionaron 440 incidencias durante toda la jornada del miércoles.