El Gobierno dice que la previsión de Aemet en Sevilla «era correcta» y pide a José Luis Sanz que «no confronte»

El subdelegado, Francisco Toscano, explica que el aviso rojo no se activó al haber caído menos de 120 litros en 12 horas

Sanz está «satisfecho» por el despliegue municipal por las lluvias y critica a la Aemet por no decretar el aviso rojo

Una calle anegada de Sevilla este pasado miércoles tras el temporal
Una calle anegada de Sevilla este pasado miércoles tras el temporal Raúl Doblado

ABC de Sevilla

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha defendido este jueves que la previsión realizada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) acerca del temporal de este miércoles en la capital andaluza «era correcta». Asimismo, ha indicado que la decisión sobre el nivel de ... emergencias «depende de las administraciones». «La administración local es la que conoce el nivel de limpieza que tienen los invernales, la capacidad de absorción del sistema de saneamiento, con esa previsión de lluvia», ha subrayado.

