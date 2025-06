El Gobierno deniega definitivamente a Sevilla los tres millones para restaurar Santa Clara

El Ayuntamiento de Sevilla ha perdido definitivamente la subvención de tres millones de euros que solicitó al Gobierno de España para las obras de rehabilitación de parte del Real Monasterio de Santa Clara. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha desestimado las ... alegaciones presentadas el pasado mes de noviembre por el gobierno de José Luis Sanz a través de un recurso de reposición que pretendía subsanar los errores burocráticos que lastraron esta solicitud. En concreto, la petición fue presentada en mayo de 2023, días antes de que se celebraran las últimas elecciones municipales, por el entonces ejecutivo socialista de Antonio Muñoz. Sin embargo, en el expediente que se elaboró faltaban varios documentos y la información de los registros era insuficiente, lo que llevó al Estado a no conceder la ayuda.

La primera advertencia del Gobierno llegó al Ayuntamiento de Sevilla en el mes de noviembre de 2023, fecha en la que se recibió un requerimiento de subsanación de defectos en la solicitud. En el expediente se especificaba que faltaban algunos documentos y que los que estaban eran insuficientes. De hecho, se concretaban algunas carencias como que el cuestionario, la memoria del proyecto o la declaración responsable sobre otras ayudas concedidas no iban firmados por la persona que tenía la representación legal del solicitante, es decir, del Consistorio. Una responsabilidad que recaía en ese momento en el que era el delegado de Turismo, el socialista Francisco Javier Páez, hoy uno de los concejales de la oposición más críticos con la gestión del gobierno de José Luis Sanz.

Tras recibir esta comunicación, el Ayuntamiento de Sevilla –ya gobernado por el PP– presentó las subsanaciones reclamadas por el Gobierno el día 21 de noviembre de 2023, aunque en abril de 2024 la Secretaría de Estado de Turismo notificaba una nueva resolución con el desistimiento de la ayuda que se había solicitado. Entonces se indicaba que el motivo de esta decisión era el incumplimiento de los requisitos básicos del artículo 5 de las bases reguladoras. El 7 de mayo de 2024, el ejecutivo municipal presentó un nuevo recurso de reposición, concediendo el Ministerio audiencia al Consistorio para resolverlo varios meses después. Una tramitación que culminó con la presentación de esta última alegación que ahora ha venido rechazada y de la que tomará conocimiento la Junta de Gobierno este próximo viernes.

Edificios públicos

Finalmente, y junto a los múltiples errores en la redacción de la propuesta que cometió el gobierno del PSOE, el otro motivo por el que el Ministerio de Turismo ha desestimado esta ayuda de tres millones de euros para las obras de rehabilitación del Real Monasterio de Santa Clara está relacionado con los requisitos que se exigían en las bases de la convocatoria. Los socialistas no sólo no completaron la documentación sino que no apreciaron que una de las condiciones para recibir esta subvención era que el edificio afectado fuera de titularidad totalmente pública, algo que no ocurre en este caso. Cabe recordar que, aunque este inmueble sea propiedad del Ayuntamiento de Sevilla de forma mayoritaria, la Archidiócesis de Sevilla ostenta un 13% de su dominio y que, para más inri, la parte afectada por estas obras es la que se ubica en el espacio de tenencia eclesial.

El 'error' del PSOE, por tanto, fue doble: la redacción incompleta de toda la documentación del expediente y la lectura incorrecta de unas bases que condenaban el proyecto. Sin embargo, cuando el pasado diciembre este periódico publicaba la presentación del último recurso de reposición por parte del Ayuntamiento, y se advertía de la posibilidad real de que Sevilla se quedara sin estos tres millones de euros del Ministerio de Turismo, el edil del PSOE, Francisco Javier Páez, que fue el delegado que dejó sin firmar la documentación del expediente en mayo de 2023, achacaba toda esta responsabilidad a la «incapacidad» del gobierno de José Luis Sanz. «Su mala fe y sus argucias para encontrar permanentes vías de confrontación con el Gobierno solo ocultan su nefasta gestión», señaló.

Con esta ayuda se quería financiar la obra de rehabilitación, consolidación y puesta en valor del compás y las edificaciones colindantes del Monasterio de Santa Clara. En concreto, el proyecto se centraba en mejorar la portada, eliminar los añadidos, recuperar los colores originales y consolidar todos los acabados. En el caso del compás, la intervención tenía como objetivo recuperar el proyecto de Juan Talavera y Heredia a través de la restauración de la fuente, la recuperación de los pavimentos originales y el empleo de plantas trepadoras y de otro tipo de vegetación. También se actuaría en la antigua portería, en la Casa del Capellán y en el proyecto para transformar la edificación junto a la puerta Reglar en salas expositivas. La negativa de esta subvención no truncará los trabajos, que se acometerán en estos meses y que se financiarán exclusivamente con fondos propios del Ayuntamiento.