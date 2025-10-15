El Gobierno adjudica por cinco millones la reparación del túnel ferroviario de San Bernardo

El Gobierno de España, a través del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), ha adjudicado de forma definitiva los trabajos de reparación del túnel de San Bernardo, situado en el tramo de la línea entre Sevilla Santa Justa-La Salud, perteneciente a la línea 400 ... Alcázar de San Juan-Cádiz, en la que se consolida como una nueva inversión en materia de infraestructura ferroviaria en la provincia de Sevilla que se ha formalizado el pasado 9 de octubre.

Francisco Toscano, subdelegado del Gobierno en Sevilla, ha destacado que «esta formalización supone un paso más en la mejora y modernización de las infraestructuras ferroviarias en la provincia, garantizando la seguridad, la eficiencia y la fiabilidad del servicio», en un marco de no pocas incidencias en materia ferroviaria.

El contrato, con un importe de adjudicación de 5.423.637 euros, ha sido adjudicado a la empresa Vilor Infraestructuras S.L., que resultó seleccionada entre un total de ocho ofertas presentadas. El plazo de ejecución de las obras será de doce meses.

El proyecto forma parte del contrato de reparación de túneles ferroviarios que incluye también actuaciones en el túnel número dos del soterramiento de Puerto Real (Cádiz). En el caso de Sevilla, los trabajos se centrarán en la reparación y adecuación estructural del túnel de San Bernardo, una infraestructura clave dentro de la red ferroviaria que conecta el centro de la ciudad con la estación de Santa Justa y la línea de cercanías.

Francisco Toscano ha destacado además que «la provincia de Sevilla registró en 2024 el mayor volumen de inversión pública de los últimos quince años con licitaciones por valor de más de 270 millones de euros, alcanzando una inversión acumulada de 1.049 millones de euros desde 2018«.

Así, ha mencionado inversiones estatales como la sustitución de los tirantes del puente del Centenario con la ampliación de su calzada para que cuente con un carril más, los avances en el proyecto de la autovía metropolitana de Sevilla, la SE-40, con la tramitación del proyecto del puente sobre el río Guadalquivir y la contratación de los tramos del Aljarafe y 20 millones para la mejora acústica y de firme en la autovía A-49, mientras que la AP-4 cuenta con un plan integral de 268 millones de euros que incluye la construcción de un tercer carril y la remodelación de enlaces estratégicos.