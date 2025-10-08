El Gobierno adjudica por 31,4 millones los cinco proyectos de la Alta Velocidad entre Sevilla y Huelva

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado este miércoles la adjudicación por 31,4 millones de euros de la redacción de los proyectos básicos y de construcción de los cinco tramos de la línea ferroviaria de Alta ... Velocidad entre Sevilla y Huelva.

Así lo ha avanzado el ministro en su cuenta de 'X', donde señala que este proyecto contará con una inversión global que superará los 1.600 millones de euros y que permitirá conectar ambas ciudades andaluzas en 25 minutos.

El Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, a través del Administrador de Infraestructuras ferroviarias (Adif), sacó el pasado 19 de marzo la licitación para la redacción de los proyectos básicos y de construcción de los cinco tramos de la línea de Alta Velocidad Sevilla-Huelva.

De este modo, el proyecto se divide en cinco tramos: Majarabique-Valencina de la Concepción; Valencina de la Concepción-Sanlúcar la Mayor; Sanlúcar la Mayor-La Palma del Condado; La Palma del Condado-Niebla; y Niebla-Huelva. La línea de Alta Velocidad Sevilla-Huelva será una línea de nueva construcción con una longitud de 95,5 kilómetros que unirá las dos ciudades en 25 minutos con una velocidad máxima de 350 kilómetros por hora. El proyecto incluye más de 30 viaductos, con un túnel de cerca de dos kilómetros.

El pliego señalaba que la línea de Alta Velocidad Sevilla-Huelva será una línea de nueva construcción, en ancho ibérico y conformada, atendiendo a la denominación de Adif, por la línea 440 Bif. Los Naranjos-Huelva Término y por el tramo Bif. Los Naranjos-Sevilla Sta. Justa de la línea 400 Alcázar de San Juan-Cádiz.