El Gobierno adjudica por 31,4 millones los cinco proyectos de la Alta Velocidad entre Sevilla y Huelva

El ministro de Transportes, Óscar Puente, anuncia por redes sociales este nuevo trámite de un proyecto que permitirá conectar las dos ciudades en 25 minutos

Estación de Santa Justa de Sevilla
Estación de Santa Justa de Sevilla
Jesús Díaz

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado este miércoles la adjudicación por 31,4 millones de euros de la redacción de los proyectos básicos y de construcción de los cinco tramos de la línea ferroviaria de Alta ... Velocidad entre Sevilla y Huelva.

