Cuando el 'Gato Negro' se va de fiesta: 13 historias para no olvidar

Las hermanas Sánchez, Carmen y Marta, responsables de la céntrica administración de El Gato Negro de la avenida de la Constitución de Sevilla capital, tienen todos los argumentos para escribir un libro repleto de anécdotas y curiosidades. Pero comentan que apenas tienen tiempo para nada. ... También podrían protagonizar una serie documental para cualquier plataforma, pero igualmente aducen que bastante han hecho con haber apuntado algunas de las mayores curiosidades vividas en torno a una de las administraciones más conocidas de España, la número 13 de Sevilla. «El trece aquí no trae mala suerte». Dicho y hecho. Como si de una fiesta se tratase, cuando el 'Gato Negro' sale a pasear, las emociones se disparan con trece singularidades contadas con arte y maestría por las encargadas del Gato Negro a falta de unas horas el Sorteo Extraordinario de Navidad.

La gallega que compró nueve... azulejos

Aunque, como es lógico, la venta de décimos de lotería reúne la actividad principal de esta administración, cada vez son más los que conocen la otra vía comercial: la venta de azulejos por internet. Como homenaje a Florián Arias, fundador y creador de la marca en 1934 al cruzarse con un gato negro por la calle, las hermanas Sánchez decidieron comenzar con esta iniciativa sin esperar algunas respuestas tan llamativas de varios clientes. En la mayoría de las ocasiones, los compradores suelen comprar uno, o, quizás, dos azulejos. Valen 12,50 euros y tienen una dimensión de 15x20 centímetros. Pero lo que en la administración no podían imaginarse es lo que ocurriría hace apenas unas semanas cuando vieron que había llegado un pedido de hasta nueve azulejos. Pensando que había sido un error, Marta, se puso en contacto con la cliente. La respuesta fue la siguiente: «Nos dijo que no, que para nada se había equivocado. Que quería nueve, ni uno más, ni uno menos. Le dije que perfecto entonces. Ya al final, cuando nos estábamos despidiendo, me dijo que los iba a poner como detalle a las personas que cenarían en su casa en Nochebuena». Además de Galicia, han recibido pedidos desde Madrid, Barcelona, Ciudad Real, Alicante, La Rioja, Valladolid, Palma de Mallorca, y varios puntos de Andalucía.

Lugar de peregrinación con documentos de todo tipo

La propia Marta, en algunos días que ha ido al Centro para tomar algo junto a familiares, ha visto a muchas personas acercándose al azulejo de El Gato Negro que hay fuera de la administración haciendo una especie de peregrinación. «La primera vez me llamó la atención; ahora, ya menos. Hay personas que llevan resultados médicos, incluso. No son décimos. Da igual que la administración esté cerrada; se acercan y pasan documento por el azulejo».

La pareja que año a año lleva una tarjeta de Navidad

Entre la clientela, mucha de ella fija durante años, existe una pareja que todas las Navidades se presenta en la administración para regalar una tarjeta de felicitación. Forma parte ya de la tradición del Gato Negro. «También hay otras personas que nos traen turrones, estampitas, bombones, caramelos, calendarios, y hasta libros escritos por los clientes», apunta Marta, orgullosa del cariño mutuo que se tiene con personas que van «buscando la ilusión».

El día que Carmen hizo de 'Gato' con unos jubilados

Carmen, en su deseo de ayudar a personas que tienen dificultades para llegar al Centro, decidió el año pasado llevar una serie de décimos a un grupo de jubilados a un hotel en los. Todo iba bien, hasta que uno de los clientes, al saber que era lotería del Gato Negro, objetó que no tendrían suerte si no pasaban los décimos por el azulejo de la administración. Después de unos minutos y una serie de dudas e inquietudes, alguien respondió que Carmen, al ser la 'jefa de la tienda', podía hacer de Gato Negro, que seguro que ella podía darle la suerte que necesitaban. Ante la sorpresa de Carmen, los jubilados cogieron sus décimos y estuvieron durante varios minutos pasándolo por su cuerpo, convencidos de que les traería suerte.

Las botellas de Carrefour Express a una embarazada

Con la alegría de haber dado hasta cuatro millones de euros con el Gordo del año pasado, las hermanas Sánchez hicieron su particular fiesta con los clientes que se iban a acercando a la administración. En un primer momento, Carmen decidió comprar tres botellas de champán en un Carrefour Express cercano. A la media hora, volvió otra vez; y luego, otra vez, y más y más... hasta el punto de que en la tienda empezaron a preocuparse. Carmen estaba entonces embarazada, y no le quedó más remedio que explicar que las botellas no eran para ella, sino para la administración pues acababan de dar el gordo. Los trabajadores del Carrefour respiraron tranquilos. Carmen había estado comprando desde las 11.00 y hasta las 15.00.

De Belén Esteban al cónsul que no podía hacer la cola

Son muchos los famosos que han acudido a la administración, y hay de todo tipo, políticos, cantantes, e inclusos personajes de la prensa rosa, como es el caso de Belén Esteban. Todos hicieron la cola como se acostumbra, pero, en el caso de María del Monte, también destiló un cariño muy especial por todos los que allí estaban presentes. «Viene todos los años. Es muy agradable y simpática. Siempre está de buen humor», dice Carmen, que también recuerda la visita de un cónsul: «Vino un guardaespaldas y nos dijo que el cónsul no podía hacer la cola, pero que estaba muy interesado en comprar unos décimos de El Gato Negro».

Los que dicen que tienen un vuelo en unas horas

Aunque siempre atienden a todos los que hacen la cola, siempre hay alguno que trata de buscar argumentos para que se les venda antes los décimos. «Es curioso porque el 90% de las personas te dicen que tienen un vuelo en unas horas y que no pueden esperar mucho tiempo», dice Marta.

Música flamenca en directo en la espera

Hace apenas una semana, y ante la sorpresa de todos, un grupo de unas seis señoras que estaban haciendo la cola para comprar décimos comenzaron a cantar todo tipo de villancicos con el aplauso generalizado hasta crearse lo más parecido a un concierto. Después se arrancaron con flamenco y se les unieron otras personas que acababan de llegar a las inmediaciones de la administración. Tal fue el éxito durante casi dos horas, que cuando pudieron comprar sus décimos, la gente que estaba les pidieron que siguieran cantando y que no se fueran.

La particular 'alarma' con el encendido de las luces

Se ha convertido en el grito del asombro, el reflejo de una sorpresa mayúscula con un 'ohhhh' que se escucha desde el interior de la administración cada vez que se enciende el alumbrado. «Es un grito muy particular, con muchas personas a la vez mostrando la ilusión. Nosotras, desde dentro, ya sabemos siempre, siempre cuándo se encienden las luces». Y también cuántas horas quedan por seguir vendiendo décimos de la Lotería de Navidad de este año.

El enfado de la ciclista

A principios de diciembre, en la famosa cola de El Gato Negro, se dio una circunstancia un poco extraña cuando una ciclista, muy enfadada porque había personas en el carril de bicicletas, decidió parar y mostrar su malestar colocando la bicicleta en la misma puerta de la administración. Con el ánimo de dificultar la entrada a los clientes, la ciclista se olvidó de su recorrido y durante unos minutos estuvo quejándose y manifestando que no tenía que pagar ella la locura de la Navidad con la lotería.

Los que creen que los niños les traerán suerte

Entre los clientes, y cada vez más, hay quien viene acompañado de niños de corta edad para que sean ellos los que elijan el número. Algunos, sin poder ni siquiera caminar, son acercados con los carros para que hagan un gesto a modo de determinar qué décimo deben llevarse. Las imágenes, en michos casos, resultan cómicas. Hay algunos niños que vienen repitiendo con el procedimiento durante años.

Cuando cierras los ojos justo al entrar

Hay clientes de todo tipo, advierten las hermanas Sánchez para evitar que nos llevemos las manos a la cabeza: «Está el que llega y cierra los ojos. No quiere ver el número. También el que se lanza a un número si se ha caído de repente, o el que busca que todos los números sumen trece, o el que quiere el mismo número que el que iba delante suya».

Repercusión internacional: la llamada desde Cagliari

La repercusión de El Gato Negro lejos de nuestras fronteras empieza a ser llamativa en algunos países como Italia, donde incluso algunos medios han resaltado la 'fama' de la administración. En la última llamada telefónica, una italiana de Cagliari les dijo a las hermanas Sánchez que tenía que comprar un número como fuera, pero finalmente fue imposible al no permitírselo la normativa.