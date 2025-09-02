Los gansos del parque del Tamarguillo murieron por gripe aviar El parque cerró la pasada semana tras la muerte de más de 60 aves

El Ayuntamiento de Sevilla informa de que los resultados de las pruebas realizadas tras la aparición de aves muertas en el Parque del Tamarguillo confirman la presencia de gripe aviar (Influenza Aviar). La Consejería de Agricultura ha trasladado estos resultados después de enviar las muestras al laboratorio de referencia de Algete, dependiente del Ministerio de Agricultura.

En este momento se está a la espera del resultado definitivo que determinará el nivel de patogeneicidad, es decir, si se trata de una variante de alta o baja virulencia. El Ayuntamiento mantiene un contacto permanente con la Junta de Andalucía, a través de las consejerías de Medio Ambiente, Salud y Agricultura, para coordinar todas las actuaciones necesarias.

Durante la jornada de hoy han aparecido seis gansos muertos en las mismas circunstancias que en días anteriores. Desde el pasado martes se han contabilizado 68 aves fallecidas en el parque.

Desde el Ayuntamiento se han adoptado distintas medidas de forma inmediata como son el cierre del Parque del Tamarguillo, como medida de precaución, mientras se esclarecían las causas de lo ocurrido y solicitudes de análisis de agua y necropsias en laboratorios especializados, dependientes de organismos oficiales y universidades.

Los resultados preliminares descartan que el agua sea la causa, ya que no se han detectado metales pesados, residuos de pesticidas ni productos fitosanitarios multiresiduo. Tampoco se han observado, a priori, indicios de cianobacterias, y el nivel de materia orgánica se encuentra en valores adecuados. Desde el consistorio, comunican que están a la espera de la necropsia que tardará unos 20 días.

También se ha realizado una petición de colaboración a la Consejería de Agricultura para analizar muestras con el fin de confirmar o descartar enfermedades como la gripe aviar o Newcastle.

Por otra parte, todavía se esperan los resultados definitivos sobre el nivel de virulencia de la Gripe Aviar y a continuación seguir el protocolo de actuación que dicte la Junta de Andalucía.

Por otra parte, el Consistorio, a través del área de Arbolado, Parques y Jardines, Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal, trabaja en la puesta en marcha de un contrato específico para la gestión de la fauna urbana en todos los parques de la ciudad.

La gestión de la fauna urbana nunca había estado regulada en el Ayuntamiento de Sevilla y, a partir de ahora, se incorporará a la planificación municipal de la misma forma que ya se hace con el arbolado y las zonas verdes. Se trata de un compromiso con la seguridad, la salubridad