Gaesco prevé que antes de 2027 haya 27.000 viviendas en ejecución en Sevilla

Una de las consecuencias derivadas de la falta de mano de obra en Sevilla la sufren directamente quienes están dispuestos a adquirir o proyectar una vivienda de cara al futuro. Hacer frente a los gastos de construcción de un hogar que no existe se ... ha convertido en uno de los desafíos para quienes están dispuesto a edificar sobre suelo hispalense. Atender la alta demanda de la ciudadanía y las empresas en construir se ha convertido en una quimera, por más que los empresarios busquen paliar el efecto del encarecimiento de los materiales y los precios de venta estén tan desorbitados.

La Asociación de Constructores y Promotores de Sevilla (Gaesco) que agrupa a constructoras, promotoras, empresas de infraestructuras del medio ambiente y del agua, y empresas de fabricados y materiales de la construcción, está muy concienciada en todas esas exigencias que el mercado viene demandando. Su gerente, Juan Aguilera, reclama cómo la Ordenanza Reguladora de Obras y Actividades (OROA) se ha convertido en una herramienta fundamental para toda Sevilla, que según Aguilera «tiene capacidad de suelos finalistas para unas 55.000 viviendas, de las cuales están listas 15.000 en total», desgrana.

La previsión, según marca el rector de este órgano de los constructores es que de aquí a 2027 Sevilla tenga «unas 27.000 viviendas en ejecución». Aplaude Aguilera la labor que Urbanismo viene realizando sobre la capital, pero mirando hacia los pueblos que conforman la provincia, el presidente de Gaesco establece un podio difícil de igualar. «Los ayuntamientos más ágiles burocráticamente para las gestiones de la construcción son Dos Hermanas, San José de la Rinconada y Mairena del Aljarafe», subraya Aguilera, sin dejar de opinar sobre el resto del mapa: «A los ayuntamientos que tienen mayor dinamismo les pedimos que tramiten la OROA para que los colegios profesionales de aparejadores o entidades urbanísticas puedan colaborar», declara.

El atractivo de la «corona metropolitana» es puramente turístico, por no obviar que «los precios suelen ser menores a los de la capital». Aguilera afirma que los constructores «cumplen los plazos con un sistema más instructivo e industrializado», con el fin de que así se pueda «ir respondiendo al problema que tenemos, que es la falta de mano de obra especializada». De ahí la importancia de haber creado un Observatorio de Infraestructuras de Sevilla, cuyo coordinador es justamente la cabeza visible de Gaesco: «Allí tenemos un plantel de técnicos de primera línea en temas de infraestructuras, en temas de viviendas y en ordenación del territorio», refleja.