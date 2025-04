El futuro laboral de los candidatos en Sevilla tras la resaca electoral

Después de toda resaca, la rutina se abre camino y toca regresar a la normalidad. Lo mismo ocurre con la política y el día posterior a la noche electoral. Los que han perdido las elecciones deben tomar decisiones sobre su futuro laboral. El 28M deja en la capital sevillana a un partido vencedor y a dos que se quedan sin representación en el pleno municipal. El PSOE perdió la Alcaldía y Vox tendrá trabajo municipal para afianzar el gobierno del PP o ponerle difícil la gobernabilidad. Por eso, ¿cuál es el futuro inmediato de los principales candidatos en estos últimos comicios?

El cabeza de lista de Ciudadanos, Miguel Ángel Aumesquet, no tardó en confirmar su retirada de la política. Nada más confirmarse que no habrá representación del partido naranja en el pleno capitalino, tras perder sus cuatro concejales, anunció que volvía a su puesto de trabajo como CEO de una empresa de gestión turística.

En su última declaración de bienes que está colgada en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Sevilla consta unos ingresos sujetos a IRPF de 49.753 euros en el ejercicio 2022. En 2019 entró como concejal y en noviembre se convirtió en portavoz del grupo.

Sandra Heredia, de Adelante, es otra de las candidatas que tienen que tomar decisiones de manera inmediata. Su candidatura se quedó fuera del pleno y Heredia, que acabó el mandato como concejal no adscrita, ha perdido su acta. Ella es técnico de integración sociolaboral y ha estado vinculada en los últimos meses con un programa de la Universidad de Sevilla que trabaja con el empoderamiento de las mujeres gitanas, compatibilizándolo con su condición de concejal.

En el portal de transparencia del Ayuntamiento de Sevilla sólo consta su declaración anual del año 2020 donde aparece un salario de 25.870 euros.

Una de las preguntas que se quedaron sin respuesta clara en la noche electoral fue qué va a pasar con Antonio Muñoz tras perder la Alcaldía; si se quedará en la oposición o dará el salto al mercado laboral fuera del ámbito político. Muñoz tiene 63 años y está cerca de la edad de jubilación. Lleva vinculado a cargos públicos desde la década de los 90 del siglo pasado, todos relacionados con la economía y el turismo.

En su última declaración anual, del ejercicio 2022, le constan unos ingresados sujetos a IRPF de 71.956 euros. Ahora que pasa a la oposición y si ocupa la portavocía del grupo municipal, esa misma cantidad estaría por encima de los 55.000 euros anuales.

La candidata de Podemos-IU, Susana Hornillo, no ha decidido aún si compatibilizará su cargo como concejal del Ayuntamiento de Sevilla con su trabajo como docente en la Escuela de Ingenieros. La Ley de Universidades permite esta opción, siempre y cuando sea en régimen de dedicación parcial. La líder de Podemos Sevilla está barajando esta posibilidad aunque reconoce que puede ser inabarcable la tarea teniendo en cuenta la exigencia de una gran capital como Sevilla. Ella se estrena en el Ayuntamiento y no hay datos, por tanto, sobre su nómina en el portal de transparencia. Su predecesora, Susana Serrano, declaró en 2022 unos ingresos sujetos a IRPF de 67.493 euros. No tenía ninguna actividad declarada ajena a la política.

En cambio, no hay duda alguna sobre el futuro del nuevo alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), o la candidata de Vox, Cristina Peláez. El primero entrará en junio en el pleno de la capital después de haber renunciado al bastón de mando de Tomares y dedicarse de lleno a la conquista de Sevilla. Por su parte la líder de Vox quiere ejercer influencia en el próximo gobierno municipal; lo que le obligará a seguir dedicándose en exclusiva a la política. En su última declaración de 2022 incorpora unos ingresos de 68.855 euros. Además de su condición de edil, también es administradora de una empresa que no tiene actividad alguna.