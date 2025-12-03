La Fundación Villacieros reparte ayudas y becas a estudiantes con escasos recursos de Sevilla

La Fundación Andrés Villacieros Ramos y Elisa de Pablo Villacieros ha entregado 33 becas y 11 ayudas por un importe total de 57.400 euros, correspondientes a su convocatoria anual, destinadas a estudiantes con escasos recursos de la provincia de Sevilla y a ... entidades sociales que desarrollan proyectos asistenciales. Las becas y ayudas fueron concedidas y entregadas en un acto solemne celebrado en la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla (ICAS).

Del total otorgado, la mayor parte corresponde a becas dirigidas a estudiantes de Bachillerato, Formación Profesional y enseñanzas universitarias, incluyendo al alumnado del Máster de la Abogacía y la Procura, adjudicadas conforme a los criterios de insuficiencia de medios económicos y aprovechamiento académico. Igualmente, la Fundación mantiene su compromiso de acompañamiento educativo, de modo que parte de los beneficiarios han podido renovar la ayuda al cumplir nuevamente los requisitos exigidos.

La Fundación ha concedido además ayudas sociales de entre 1.000 y 2.000 euros cada una a entidades sin ánimo de lucro que desarrollan una labor asistencial en Sevilla. Entre las beneficiarias se encuentran la Hermandad de la Santa Caridad, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, las Hermanas de los Pobres, la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) y la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Andalucía (Andex), todas ellas vinculadas históricamente a los fines fundacionales.

Con 49 años de actividad ininterrumpida, la Fundación Villacieros mantiene su compromiso con la promoción educativa y con el apoyo a iniciativas sociales en la provincia, en cumplimiento de la voluntad de Andrés Villacieros Ramos, cuya trayectoria personal estuvo marcada por un profundo sentido de responsabilidad hacia los más vulnerables.