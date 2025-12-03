La Fundación Villacieros reparte ayudas y becas a estudiantes con escasos recursos de Sevilla

Suscríbete a
Imagen de los miembros de la Fundación Andrés Villacieros con personas que reciben esa beca abc

S. L.

Sevilla

La Fundación Andrés Villacieros Ramos y Elisa de Pablo Villacieros ha entregado 33 becas y 11 ayudas por un importe total de 57.400 euros, correspondientes a su convocatoria anual, destinadas a estudiantes con escasos recursos de la provincia de Sevilla y a ... entidades sociales que desarrollan proyectos asistenciales. Las becas y ayudas fueron concedidas y entregadas en un acto solemne celebrado en la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla (ICAS).

