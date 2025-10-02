Suscríbete a
Una historia de Sevilla

La fundación de Itálica, el origen de quiénes somos

Tras la victoria en la batalla de Ilipa, Romá creó un asentamiento cerca de Spal, la Sevilla cartaginesa, al que dio el nombre de Itálica

Todos los capítulos de Una historia de Sevilla

Jesús Pozuelo

Jesús Pozuelo

En la primavera del 206 a. C., el valle del Guadalquivir fue escenario de un combate que cambió la historia. La batalla de Ilipa enfrentó a Publio Cornelio Escipión con las fuerzas cartaginesas de Asdrúbal Giscón y Magón Barca. Allí se decidió ... no solo el dominio de Hispania, sino también el inicio de una transformación que marcaría nuestra identidad. Tras la victoria, Roma asentó a sus veteranos en un enclave elevado cercano a Spal —la Sevilla cartaginesa—, al que dio el nombre de Itálica, en recuerdo de la península de la que procedían sus soldados. Aquella ciudad nacía como la primera fundación romana fuera de Italia y como la semilla de un proceso de romanización que daría forma, poco a poco, a la vida, la lengua y las costumbres de toda una tierra.

