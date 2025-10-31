Veinte refranes para unir «cada oveja con su pareja» en las residencias de mayores de Sevilla
La Fundación La Caixa organiza una jornada de convivencia entre ancianos de diferentes asilos de la ciudad para compartir experiencias y fortalecer vínculos con juegos y música
Detenido un trabajador de una residencia de mayores en Mallorca acusado de agredir sexualmente a cuatro compañeras y una usuaria
Sergio Rodríguez
Sevilla
La residencia Fundomar en Sevilla ha acogido este viernes el segundo Encuentro ConVivir, una iniciativa impulsada desde el Programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas que desarrolla la Fundación «La Caixa» en colaboración con el Ministerio de Sanidad y ... más de 130 entidades sociales.
El programa ofrece atención psicosocial, emocional y espiritual a personas que se encuentran en una situación de enfermedad avanzada y también a sus familias, complementando la importante labor de los equipos sanitarios. En esta segunda edición participaron mayores procedentes de cuatro residencias sevillanas: la Residencia de Santa Justa, la Residencia de Alcalá de Guadaíra, la Residencia de Heliópolis y el Centro de Mayores Fundomar.
La jornada se diseñó como una actividad dinámica de encuentro e interacción social. A cada participante se le entregó una parte de un refrán popular, con la misión de encontrar a la persona que tuviera la otra mitad. Cuando las parejas se encontraban, se sentaban juntas para charlar, compartir ideas, recuerdos y experiencias de vida. Esta sencilla dinámica tenía como objetivo favorecer la comunicación, la escucha activa y el vínculo entre personas que no se conocían previamente.
Durante la conversación, se ofreció a todos un pequeño aperitivo, chocolate con churros, que ayudó a crear un ambiente cálido y relajado. Este gesto sencillo cambió el ánimo de muchos participantes, que se mostraron más abiertos, sonrientes y participativos. El compartir ese momento de merienda se convirtió en un espacio de encuentro y cercanía.
Cuando parecía que la jornada llegaba a su fin, los asistentes recibieron una sorpresa muy especial. En la planta superior les esperaba Quique Fernández, cantante e hijo de uno de los residentes, que había querido acercarse para regalarles un rato de música y alegría. Su aparición fue acogida con entusiasmo: las primeras filas se llenaron rápidamente, los aplausos no se hicieron esperar y las sonrisas se multiplicaron.
El salón se llenó de música, emoción y buenos recuerdos. Muchos de los mayores cantaron y acompañaron con palmas, y los más animados incluso se levantaron a bailar. Fue un cierre lleno de vida y energía, que dejó una sensación general de alegría, conexión y gratitud entre todos los presentes.
El segundo Encuentro ConVivir volvió a demostrar el valor de crear espacios de convivencia y expresión emocional, donde la música, las palabras y los gestos sencillos pueden transformar el día a día de las personas mayores, recordando que, incluso en los momentos difíciles, siempre hay lugar para compartir, reír y seguir viviendo con ilusión.
Límite de sesiones alcanzadas
- El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Has superado el límite de sesiones
- Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete