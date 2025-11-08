Función a San Martín de Porres en Los Negritos: pequeña misa solemne

En realidad, no se cantó nada: ni la 'Petite messe solennelle' de Rossini que da título a esta crónica ni ninguna composición musical. Pero el marbete puede servir para catalogar la función que la hermandad de los Negritos dedicó a San Martín de Porres (siguiendo ... la sugerencia del cardenal Bueno Monreal en 1962), el celebérrimo fray Escoba de la portería del convento dominico de Lima, primer santo mulato de América y patrono de la justicia social.

Porque verdaderamente fue eso. Una pequeña misa solemne con todos sus avíos: sus golpes de incensario, su pequeña asamblea en la pequeña capilla, su pequeña talla (ni dos palmos) del santo en el altar, su pequeño retraso a la hora de comenzar, su pequeña representación de la hermandad con la medalla al cuello, su pequeña homilía y hasta su pequeño error, enmendado a posteriori, cuando el vicario de San Roque designó a San Martín como hijo de San Francisco cuando lo fue de Santo Domingo.

La memoria litúrgica en la archidiócesis obligaba también, y así se hizo, a recordar a todos los santos hispalenses, especialmente aquellos beatos y santos relacionados con la Iglesia en Sevilla que no tienen fecha propia en el calendario. San Martín de Porres la tiene no sólo en el almanaque sino en el corazón de muchos devotos. Este cronista aún conserva una escobita regalo de una vecina anciana de bloque, muy cerca de la plaza que lleva su nombre al final de la calle San Jacinto, otro dominico, pero, en este caso, de Cracovia.

No nos vayamos tan lejos porque estábamos en la Ronda, con los autobuses pasando por la puerta metiendo ruido, lo mismo que las campanas: el toque de menos cuarto coincidió con la homilía y, entre que la acústica de la capilla es mejorable, que el oficiante no se desgañitaba y servidor anda duro de oído, se hizo difícil atender.

Fue muy breve, apenas cinco minutos, pequeña como el santo cuya memoria se honraba. Y de eso habló el celebrante, de cómo San Martín «estaba fundado en el Señor y todo lo pequeño que se le mandaba hacer cada día, él lo hacía grande». Don Jesús invitó a los presentes a «reconocer a Dios en lo pequeño» después de hacer elogio de la «corona de intercesores que son los santos, ejemplos vivos de cómo Dios transforma la vida y abre el corazón a las necesidades de los hombres porque el santo ofrece su vida a los demás».

En la oración de los fieles, el sacerdote pidió por los formadores del seminario, aprovechando que le acolitaba un seminarista de los últimos cursos, y por las vocaciones que tanto escasean. Como la de San Martín de Porres, escondido en las tareas cotidianas del convento limeño para que otros predicadores se lucieran desde el púlpito.

La pequeña misa solemne acabó en menos de media hora con un timbrazo de teléfono y un vocerío de gente que entró mientras los fieles guardaban silencio en la acción de gracias tras la comunión. Menos mal que se dieron cuenta a tiempo y retrocedieron o acallaron el murmullo. El cura se disculpó por el error de hacer pasar a fray Escoba por franciscano, dio la bendición y se rezó la salve a la Virgen de los Ángeles, de belleza luminosa aun con manto de luto. Después de eso, apagaron los cirios de la capilla y devolvieron al santo a su hornacina hasta el año que viene.