De la misa la media

Función a San Martín de Porres en Los Negritos: pequeña misa solemne

Iglesia en Sevilla

La memoria litúrgica en la archidiócesis obligaba también, y así se hizo, a recordar a todos los santos hispalenses, especialmente aquellos beatos y santos relacionados con la Iglesia en Sevilla que no tienen fecha propia en el calendario

Misa en la capilla de los Ángeles, de la hermandad de los Negritos
Misa en la capilla de Los Ángeles (hermandad de Los Negritos)

  • Fecha: 3 de noviembre

  • Hora: 19:30 horas

  • Asistencia: 38 personas

  • Preside: Jesús Espinar Valle

  • Ornato: jarritos con rosas rojas junto al santo

  • Música: no hubo

En realidad, no se cantó nada: ni la 'Petite messe solennelle' de Rossini que da título a esta crónica ni ninguna composición musical. Pero el marbete puede servir para catalogar la función que la hermandad de los Negritos dedicó a San Martín de Porres (siguiendo ... la sugerencia del cardenal Bueno Monreal en 1962), el celebérrimo fray Escoba de la portería del convento dominico de Lima, primer santo mulato de América y patrono de la justicia social.

