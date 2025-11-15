Función principal de instituto de la Virgen del Amparo en la Magdalena: calderilla de muchos quilates

El obispo de Trondheim (Noruega), el abad trapense Erik Varden ('best-seller' católico), confiesa que se convirtió un día que escuchó la sinfonía 'Resurrección' de Mahler. De momento, no se ha reportado ninguna conversión entre los turistas que, extasiados, seguían la función principal de instituto ... de la Virgen del Amparo en la Magdalena, pero seguro que no olvidarán fácilmente la experiencia. Quién sabe.

Estaban la imagen letífica en su paso de salida delante de la reja de su capilla; la iglesia, iluminada por el sol y las lámparas; el altar de cultos soberbio sin apabullar; el retablo, refulgente; el púlpito, revestido; los músicos y cantores elevando sus notas desde el sotocoro; la cruz parroquial con manguilla entrando alzada en procesión; la ceremonia, gravísima y cuidada hasta el más mínimo detalle para hacer ver toda la belleza que encierra la liturgia católica. Habría que ser muy insensible para no sentirse zarandeado con ese anticipo del paraíso que nos ofreció la celebración durante 110 minutos.

La secuencia de introito, kyrie, gloria y aleluya en los primeros minutos de la ceremonia agolpó a no menos de cuarenta turistas que se frotaban los ojos y los oídos ante lo que tenían delante. Pero ambas plegarias de Joaquín Turina a la Virgen del Amparo, la de 1923 para el ofertorio y la de 1920 para la comunión, alcanzaron cotas encumbradísimas, sobresaliendo el tenor. Inolvidable.

Y sin embargo, lo mejor fue la homilía, así que ya puede hacerse cabal idea el lector del nivel que alcanzó el párroco en su prédica. Pocas veces se topa el pueblo fiel con una explicación tan pormenorizada de la fiesta litúrgica de la dedicación de la basílica de San Juan de Letrán (incluso con la gozosa coincidencia en 1724 de la consagración del exconvento dominico de San Pablo y el templo romano que es «cabeza y madre» de todas las iglesias del mundo) y una explanación teológica de la expulsión de los mercaderes del Evangelio y el cuerpo de Cristo como nuevo templo de Dios entre los hombres. Y, lo que fue más valioso, la aplicación práctica de todo lo anterior.

Don Francisco hasta se permitió una chanza ácida sobre la proliferación de procesiones extraordinarias, recogiendo el sentir de las hermandades de gloria que ven invadido su tiempo por las todopoderosas penitenciales. Pero el meollo de su sermón tuvo que ver con la «calderilla» (todas esas licencias morales que nos permitimos «porque por esto no pasa nada») de la que «tenemos los bolsillos llenos y no nos dejan andar» hasta embotar el corazón como, sin duda con buena intención en el origen, sucedía con el mercadeo en el atrio de los gentiles del Templo de Jerusalén. «Las hermandades son hoy el patio de los gentiles, qué les ofrecemos, qué les damos a los hermanos», se preguntaba con tino a cuenta del «esplendor celebrativo de la religiosidad popular».

Calderilla. De muchísimos quilates, de históricos doblones de oro traído de América, si se quiere, la cera, las flores, la música, el incienso, la casulla de guitarra del formidable ajuar textil de la parroquia, el canto, la solemnidad, el vestuario de la asamblea, el paso de salida, la procesión, el manto… pero calderilla al fin y al cabo que impide que «el corazón sea lugar de encuentro con el Señor».

Hay que tener mucha autoridad moral como director espiritual y estar muy seguro de lo que se predica para decirles algo así a los hermanos que están de función principal. Y hacerlo en once minutos, sin que rechine, bien dicho, sin errar el tiro ni malbaratar el mensaje. Al fin y al cabo, alguien tiene que decirlo en vez de tanto halago que debilita y tanta ojana barata.

El único fallo de toda la misa estuvo en el micro del altar, que se obstinó en no funcionar por más que el sacristán lo intentó todo. Un micrófono de mano alternativo subsanó el accidente para que todo discurriera con normalidad. A la conclusión, homenaje a un hermano que cumplía 75 años en la hermandad y a la número 1, con 90 años de cuotas a sus espaldas.

Dejemos anotado, por último, un detalle teológico que no es menor a la luz del documento 'Mater Populis fidelis' del dicasterio para la Doctrina de la Fe. El oficiante se refirió al «papel singular de María en la redención» ateniéndose escrupulosamente a lo que ha dicho el Papa por boca de su cardenal 'Tucho' Fernández. En la profesión de fe, la hermandad reafirmó el voto de 1927 que ve en la intercesión de la Virgen María «la mediación de todas las gracias». Los puntos 67 a 69 del citado documento pueden acotar convenientemente este título mariano tan sentido por el pueblo fiel hispalense para que el corazón creyente no termine repleto de calderilla.