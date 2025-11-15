Suscríbete a
ABC Premium

De la misa la media

Función principal de instituto de la Virgen del Amparo en la Magdalena: calderilla de muchos quilates

Iglesia en Sevilla

La secuencia de introito, kyrie, gloria y aleluya en los primeros minutos de la ceremonia agolpó a no menos de cuarenta turistas que se frotaban los ojos y los oídos ante lo que tenían delante

Función principal de instituto de la Virgen del Amparo en la Magdalena: calderilla de muchos quilates
Javier Rubio

Javier Rubio

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Misa en la parroquia de la Magdalena (Sevilla centro)

  • Fecha: 9 de noviembre

  • Hora: 11:00 h.

  • Asistencia: casi lleno, más de 150 personas

  • Presidencia: Francisco Román Castro

  • Ornato: altar del triduo con cirios altos y ramos de crisantemos

  • Música: coral y camerata de cuerda y viento

El obispo de Trondheim (Noruega), el abad trapense Erik Varden ('best-seller' católico), confiesa que se convirtió un día que escuchó la sinfonía 'Resurrección' de Mahler. De momento, no se ha reportado ninguna conversión entre los turistas que, extasiados, seguían la función principal de instituto ... de la Virgen del Amparo en la Magdalena, pero seguro que no olvidarán fácilmente la experiencia. Quién sabe.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app