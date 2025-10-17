El frío se resiste en llegar: Sevilla continuará rozando los 30 grados, aunque la Aemet anuncia un cambio a partir de este día

Ya adentrados de sobra en el mes de octubre, el frío sigue sin llegar a Sevilla. Las máximas superiores a 30 grados se mantienen en la capital hispalense durante este primer tramo del otoño, mientras que en muchas zonas de España predomina una inestabilidad ... que ha llevado nubes y lluvias. Ahora bien, este 'veranillo' que se disfruta en Sevilla no será continuo, pues la Agencia Estatal de Meteorología ya vaticina una breve pausa.

Y es que se espera la llegada de una vaguada la próxima semana en Sevilla, así como en otras partes de Andalucía, la cual dejaría precipitaciones. Aun así, no sería este un panorama que se dilataría durante los días posteriores.

El lunes lloverá en Sevilla; después, volverán los 30 grados

Por lo pronto, los pronósticos de la AEMET reflejan máximas superiores a los 30 grados en Sevilla para este penúltimo fin de semana de octubre, mientras que las mínimas se mantendrían en 16 grados. Las nubes comenzarían a llegar a la ciudad a partir del domingo.

Pronóstico de Aemet para estos días en Sevilla Aemet

Sería el lunes cuando se prevén precipitaciones en la capital de Andalucía, con una probabilidad del 35%; para ese día se esperan cielos muy nubosos y lluvia escasa. Más posibilidad de chubascos habría para el martes, de hasta el 65%. Eso sí, durante el resto de la semana, aunque aún habría que esperar para tener unos pronósticos más certeros, las primeras estimaciones vaticinan intervalos nubosos, probabilidades de lluvias cada vez menores y la vuelta de las máximas superiores a los 30 grados.

Tomando de referencia otros pronósticos, como los de eltiempo.es, reflejan un fin de semana en Sevilla en el que las máximas rozarían los 30 grados. Ahora bien, las nubes serían más notables el domingo, cuando ya se prevé un leve descenso térmico.

Pronóstico de eltiempo.es para estos días en Sevilla eltiempo.es

De cara a la semana siguiente, la mañana lunes estaría pasada por agua. Sería esta también una jornada en la que los termómetros descenderían muy levemente, manteniéndose esto durante algunos días después, en los que apenas habría riesgo de precipitaciones, salvo en las primeras horas del martes.