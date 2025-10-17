Suscríbete a
El frío se resiste en llegar: Sevilla continuará rozando los 30 grados, aunque la Aemet anuncia un cambio a partir de este día

El tiempo dará una breve pausa para este 'veranillo' que se disfruta en la capital hispalense

Una pareja pasea por la Plaza de España durante una jornada de calor en otoño EFE / Raúl Caro
Álvaro Galván

Ya adentrados de sobra en el mes de octubre, el frío sigue sin llegar a Sevilla. Las máximas superiores a 30 grados se mantienen en la capital hispalense durante este primer tramo del otoño, mientras que en muchas zonas de España predomina una inestabilidad ... que ha llevado nubes y lluvias. Ahora bien, este 'veranillo' que se disfruta en Sevilla no será continuo, pues la Agencia Estatal de Meteorología ya vaticina una breve pausa.

