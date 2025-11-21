Francisco Herrero, distinguido con la Medalla de Oro por la Cámara de Comercio de España

La Cámara de Comercio de España ha aprobado este viernes la concesión de su Medalla de Oro al presidente de la Cámara de Sevilla, Francisco Herrero León, en reconocimiento a «su valiosa contribución a las empresas y la sociedad», y al conjunto del ... sistema cameral.

La Medalla de Oro de la Orden de la Cámara de Comercio de España se concede a presidentes de Cámaras o miembros del Pleno de la Cámara de España que hayan prestado servicios destacados en la economía española.

Francisco Herrero León, preside el Grupo Empresarial Lamaignere que da servicio a empresas de más de 70 sectores relacionados con el comercio exterior, con ocho sedes en España y cuatro en el extranjero. Abarca servicios de todo tipo para operaciones portuarias, como la consignación de buques, su logística o la agencia de aduanas.

Herrero accedió como miembro del Pleno de la Cámara de Sevilla en 1977 y desde 2006 es presidente de la institución. Durante estos 19 años, Herrero ha defendido e impulsado a la Cámara de Sevilla y a la red cameral en su conjunto en el ámbito nacional e internacional. Ejemplo de ello es su periodo como vicepresidente del extinto Consejo Superior de o de la Fundación Incyde de las Cámaras de Comercio, en el plano nacional e internacional, la presidencia de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio (AICO), donde actualmente ejerce la presidencia de honor y que le valió la Medalla de Oro de la Asociación.

Asimismo, ha participado en la fundación de otros organismos como la Confederación Empresarial Sevillana en 1979, donde asumió la vicepresidencia en diversos mandatos, o la Asociación de Transitarios (Ateia), donde continúa ostentando la vicepresidencia tras más de tres décadas. En su trayectoria como profesional del sector naval y de transporte internacional de mercancías, también ha sido presidente de la Asamblea Nacional de Consignatarios de Buques, vicepresidente de la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Anesco) y consejero de la Sociedad Estatal de Estiba y Desestiba del Puerto de Sevilla.