Francisco Herrero, distinguido con la Medalla de Oro por la Cámara de Comercio de España

El presidente de la Cámara de Sevilla recibe este reconocimiento por «su valiosa contribución a las empresas y la sociedad y al conjunto del sistema cameral»

Imagen de Francisco Herrero León
Imagen de Francisco Herrero León

S. L.

Sevilla

La Cámara de Comercio de España ha aprobado este viernes la concesión de su Medalla de Oro al presidente de la Cámara de Sevilla, Francisco Herrero León, en reconocimiento a «su valiosa contribución a las empresas y la sociedad», y al conjunto del ... sistema cameral.

