La forense de Sevilla acusada de vejar a víctimas de violaciones: «Es una historia de acoso laboral, la verdad saldrá a la luz»

A la salida de la sede judicial del edificio Noga, en la avenida de la Buhaira de Sevilla, y después de que el juez haya decidido suspender el juicio para analizar las presuntas irregularidades en la instrucción puestas encima de la mesa por su defensa, ... Ana Arjona, médico forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y acusada de delitos contra la integridad moral de tres jóvenes presuntas víctimas de agresiones sexuales, ha atendido a los medios. Al principio se mostró reticente a atender a la prensa por consejo de su abogado, pero después no tuvo reparos. Insiste en que todo lo que hay detrás de la denuncia contra ella de la Fiscalía es «una historia de acoso laboral» y confía en que «la verdad saldrá a la luz».

Con aparente tranquilidad, ha precisado que ella no se siente inocente, sino que «es inocente». «La verdad objetiva hasta ahí y saldrá a la luz. Yo soy una persona cristiana y no quiero para los demás lo que no quiero para mí y con eso queda contestado todo, yo no le he hecho nunca a nadie mal y he tratado a todo el mundo con una delicadeza tremenda», ha respondido sobre los hechos denunciados por presunto trato vejatorio a tres jóvenes que en 2019 y 2022 acudieron a hospitales sevillanos tras denunciar haber sido víctimas de agresiones sexuales. Después se activó el protocolo y la doctora Arjona fue la encargada de realizar su exploración.

Después de defenderse ha pasado al ataque. «No voy a utilizar a los medios ni siquiera para decir quién ha montado esta manipulación porque prefiero que ella se defienda cuando llegue el momento». Así, cree que cuando se subsanen las irregularidades expuestas por su letrado sobre la instrucción del caso, «comenzará otra nueva etapa y entonces estaremos en posición de saber la verdad», para insistir después en que nunca ha hecho nada: «Objetivamente no hay nada absolutamente, todo está en los atestados».

Sobre su actuación y ante la insistencia de los medios, ha vuelto a tirar de su fe. «Dios siempre protege a sus hijos y yo soy hija suya y hago todo lo posible para hacer las cosas bien y nunca jamás podría decir algo como eso (en referencia al posible trato vejatorio). Yo no soy capaz de decir eso», aunque después ha matizado que ella no se acuerda lo que pasó en 2019, pero ha recurrido a sus informes médicos forenses, que «sí dejan paladinamente claro lo que hice: efectivamente me comporté de manera estricta y correcta, porque siempre he tenido un gran rigor científico».

Echó la vista atrás para asegurar que ejerce esta profesión porque estudió por «verdadera» vocación Medicina Forense y «siempre he sentido que estoy ahí para ayudar a los demás y para cumplir una función, es ayudar a los juzgados, a la Fiscalía y al registro, que es mi función, siempre lo he hecho con rigor científico y nunca me he salido de mis protocolos y de mi naturaleza como médico».

«Cuando uno hace las cosas bien y el final no es bonito, como era hasta hace unos minutos, es que no ha llegado todavía al final, así que esperaremos al final para saber quién lleva la razón», ha dicho antes de volver a pasar al ataque y desvelar lo que, a su juicio, esconde su caso. «Aquí hay un problema laboral muy importante, un problema de acoso, de bullying, hacia mí», comentando entonces los expedientes disciplinarios abiertos contra su persona. En uno de ellos logró demostrar, como ha dicho, que habían falsificado documentos para abrir dicho expediente. Y en otro apunta a la directora del Instituto de Medicina Legal. «Esto es una manipulación completa y absoluta, es una historia de acoso laboral desde que mis compañeros de manera unánime me nombraron miembro electo del Consejo del Instituto de Medicina Legal», ha recordado.

A raíz de ese nombramiento, según Ana Arjona, que se enfrenta a tres años de prisión, comenzó a impedir que «utilizaran (sin referirse a nadie en concreto) el IML como si fuera su patio y su colegio, e hicieran lo que le diera la gana», como el reparto de plazas o guardias. Todo empezó en diciembre de 2013 «y todavía, a día de hoy, estoy acosada».

En el juicio, según la acusada, «se verá la verdad y se verá quién miente». Ha confesado que está tranquila porque «creo en la verdad y en la Justicia», como cree que el hecho de que «haya determinadas personas que manipulen» no significa que la toda la Justicia no funcione: «En todos sitios hay garbanzos negros y en este caso hay algún que otro, no garbanzo negro, sino manzanas negras tan grandes como el mundo».

«Esto tiene un fondo mucho más profundo y esto es un circo que ha montado esa señora (en referencia a la directora del Instituto de Medicina Legal), y más tarde o más temprano la verdad sabrá la luz y se sabrá todo».