Suscríbete a
ABC Premium

La forense de Sevilla acusada de vejar a víctimas de violaciones: «Es una historia de acoso laboral, la verdad saldrá a la luz»

Ana Arjona, médico del Instituto de Medicina Legal de Sevilla, apunta a una manipulación de la directora del centro y niega haber vejado a las jóvenes: «No quiero para los demás lo que no quiero para mí»

La forense de Sevilla acusada de vejar a víctimas de violación logra suspender su juicio por irregularidades en la instrucción

La médico forense acusada de trato
La médico forense acusada de trato Manuel Gómez
Jesús Díaz

Jesús Díaz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

A la salida de la sede judicial del edificio Noga, en la avenida de la Buhaira de Sevilla, y después de que el juez haya decidido suspender el juicio para analizar las presuntas irregularidades en la instrucción puestas encima de la mesa por su defensa, ... Ana Arjona, médico forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y acusada de delitos contra la integridad moral de tres jóvenes presuntas víctimas de agresiones sexuales, ha atendido a los medios. Al principio se mostró reticente a atender a la prensa por consejo de su abogado, pero después no tuvo reparos. Insiste en que todo lo que hay detrás de la denuncia contra ella de la Fiscalía es «una historia de acoso laboral» y confía en que «la verdad saldrá a la luz».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app