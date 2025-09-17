La Fiscalía tacha de «auténtica cacería» el crimen del Tapón en Torreblanca y el «Yaki» alega que el fallecido iba a matarle

«Una auténtica cacería». Con esas palabras ha definido la fiscal el crimen por el que este miércoles se han sentado en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Sevilla los hermanos José Antonio, Manuel José y José Lucas Navarro Navarro, del clan del Quatri, como presuntos autores de la muerte a disparos de José Carrasco, Alias Tapón y miembro del clan de Los Pingajos,

El primero de ellos, alias el 'Yaki', ha reconocido la autoría de los disparos pero ciñe los hechos a un supuesto homicidio alegando su defensa que el fallecido «se dirigía a matar» a este hombre y a cualquier miembro de su familia, al oponerse a una relación sentimental iniciada por la hija del Tapón con un hijo de este acusado, cuyos hermanos se desligan totalmente de los hechos asegurando no estaban presentes en el momento y lugar de los mismos, según sus defensas.

Así ha quedado de relieve este miércoles en la primera sesión del juicio con jurado popular promovido por la Audiencia de Sevilla contra estos tres hermanos, por el tiroteo del que fue víctima el 19 de noviembre de 2022 el Tapón en la calle Torrelaguna del barrio de Torreblanca.

Según la Fiscalía, el Tapón circulaba en su coche por dicha calle en dirección contraria y cuando estaba a la altura de la vivienda del 'Yaki', los tres hermanos «le dispararon en multitud de ocasiones» de forma sorpresiva. Habrían usado un arma de fuego corta, una escopeta de perdigones y una escopeta de postas.

El Tapón fue evacuado muy grave al hospital Virgen del Rocío, donde murió casi un año después, el 31 de octubre de 2023, al no recuperarse de las lesiones sufridas.

La fiscal del caso, que pide 22 años y tres meses de cárcel para cada uno de los tres acusados como presuntos coautores de un delito de asesinato y dos de tenencia ilícita de armas, así como el pago de una indemnización solidaria cercana a un millón para los padres y los ocho hijos que tuvo el 'Tapón', con tres mujeres, a sus cuarenta años de edad; ha asegurado así que el Tapón fue víctima de «una auténtica cacería» por parte de los inculpados.

Incluso ha mencionado una conversación telefónica intervenida por la Policía, en la cual uno de los acusados aludiría a que el Tapón fue «cazado como una liebre».

Las acusaciones particulares, ejercidas por la viuda y los padres del fallecido, que reclaman 26 años y medio de cárcel y 25 años y medio de prisión, respectivamente, de la mano de los letrados Ignacio Saldaña e Ignacio Serrano, han destacado por su parte la «alevosía» del crimen y la cantidad de «indicios» de que fueron estos tres miembros del clan del Quatri quienes cometieron los hechos, mencionando por ejemplo cómo tras los mismos, los tres «se escondieron» en un intento de eludir la acción de la Justicia.

«Es la única conclusión posible», zanjaba el letrado Ignacio Serrano, asegurando que hay «datos» que apuntan a los acusados como autores de los hechos.

El abogado defensor del 'Yaki', Alberto Castejón, ha manifestado que este acusado ha reconocido los hechos pero no conforme a la calificación de asesinato, porque los aspectos admitidos corresponderían a la de homicidio. En ese sentido, ha manifestado que el clan al que pertenecía el Tapón es «una familia conocida por su dedicación a la extorsión»; asegurando que la víctima acudía a casa del 'Yaki' porque se oponía a la relación sentimental que mantenía su hija con un hijo del acusado, del que «se había enamorado».

Antes de los hechos enjuiciados pero aquella misma jornada, según la defensa del 'Yaki', el Tapón y él se habían enzarzado en una pelea a cuenta de dicha situación. En ese marco, según la defensa, el Tapón habría espetado al 'Yaki' la frase de «tú no tienes huevos de pagar veinte años por mí, pero yo sí, ahora vengo».

A cuenta de ello, la defensa del 'Yaki' asegura que en el momento de los hechos, el Tapón «se dirigía a matarle» y a cualquier miembro de la familia del Quatri que encontrase en su camino. «Al escuchar tiros, disparó para proteger su vida», ha asegurado la defensa de este acusado, agregando que aunque en el coche de la víctima no fue localizada ningún arma de fuego, sí fueron encontrados «cartuchos percutidos» como señal de que «iba armado».

Es por ello que el letrado Alberto Castejón ha asegurado que el 'Yaki' «no es un asesino», planteando además, de cara al resto del juicio, el concepto de legítima defensa y la duda de si la causa de la muerte del Tapón deriva de los disparos recibidos casi un año antes de fallecer en el hospital u «otras dolencias» que también sufriese; reclamando la eximente de alteración psíquica y la absolución de su cliente.

Las defensas de los acusados Manuel José y José Lucas Navarro Navarro, ejercidas por los abogados Manuel Fernández Poyatos y Mónica Gallardo, de su lado, han negado que estos inculpados participasen de los hechos, porque según sus alegados ni siquiera estaban en el lugar del crimen en el momento del mismo.

También han negado que estos dos hermanos huyesen para eludir a la Justicia, avisando de que tras la muerte violenta del Tapón pesaba «la ley gitana» y tuvieron que abandonar el barrio de Torreblanca ante la previsible «venganza familiar». Sus viviendas, según han alegado, fueron incendiadas en contestación a los hechos. Así, estas defensas solicitan también la libre absolución de sus representados.