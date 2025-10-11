Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Sánchez asistirá el lunes en Egipto al acto de la firma del fin de la guerra en Gaza

La Fiscalía pide 13 años para un conductor que embistió su coche contra un portal con la intención de matar a un varón en Sevilla

El acusado por intento de homicidio mantenía una relación de enemistad con la víctima y toda su familia

Absuelto de violación tras mantener relaciones sexuales con una menor de edad

Audiencia Provincial de Sevilla
Audiencia Provincial de Sevilla vanessa gómez

S. L.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Fiscalía de Sevilla pide un total de trece años de prisión para un varón acusado de intento de homicidio tras atropellar a un hombre, con el que mantenía una relación de enemistad desde hace años, así como con su familia, al embestir su ... coche contra un soportal de la capital hispalense en el que se encontraba la víctima, haciéndolo de forma acelerada y con la intención de acabar con su vida.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app