La Fiscalía pide 13 años para un conductor que embistió su coche contra un portal con la intención de matar a un varón en Sevilla

La Fiscalía de Sevilla pide un total de trece años de prisión para un varón acusado de intento de homicidio tras atropellar a un hombre, con el que mantenía una relación de enemistad desde hace años, así como con su familia, al embestir su ... coche contra un soportal de la capital hispalense en el que se encontraba la víctima, haciéndolo de forma acelerada y con la intención de acabar con su vida.

En el escrito de acusación, recogido por Europa Press, la Fiscalía indica que los hechos se remontan a diciembre de 2022, cuando el acusado vio a la víctima en un portal de la calle Reina del Cielo de Sevilla y, con intención de acabar con su vida y sin darle tiempo a reaccionar, se subió a la acera y lo atropelló a gran velocidad, dándose a la fuga posteriormente.

Como consecuencia del atropello, la víctima sufrió múltiples fracturas y contusiones, así como traumatismos en cabeza, hombro y costado, que requirieron hospitalización en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y un prolongado tratamiento médico. Entre las secuelas permanentes, el hombre presenta problemas de memoria y concentración, dolor crónico en cuello y hombro, estrés postraumático y una cicatriz visible en el cuero cabelludo.

El coche estaba a nombre de un niño

Asimismo, el Ministerio Público ha detallado que el vehículo empleado, aunque propiedad del acusado y con el seguro a su nombre, estaba registrado a nombre de un menor de tres años, familiar del procesado.

Por todo ello, la Fiscalía considera que los hechos revisten caracteres de un delito de asesinato en grado de tentativa y responsabiliza al acusado como autor del mismo, teniendo en cuenta la agravante de reincidencia.

Entre las penas reclamadas también figura la inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo por el mismo plazo que la prisión --lo que implica la imposibilidad de ser elegido para cargos públicos--, de cara al juicio fijado para el próximo jueves 23 de octubre en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla.