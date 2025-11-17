Suscríbete a
La Cartuja será sede de las tres próximas ediciones de la final de la Copa del Rey

La final de la Copa del Rey de 2026 coincidirá con el sábado de la Feria de Abril de Sevilla

El estadio de la Cartuja ha vuelto a ser elegido como sede en un acuerdo trienal en un día que supondrá todo un reto a nivel logístico en la ciudad

La Cartuja será sede de las tres próximas ediciones de la final de la Copa del Rey

Portada de la Feria de Abril en su edición de 2025
Portada de la Feria de Abril en su edición de 2025 Manuel Olmedo / ABC
Ignacio Liaño Bernal

Ignacio Liaño Bernal

Sevilla

El sábado 25 de abril de 2026 Sevilla apunta un nuevo hito en su calendario futuro más allá del tramo final de una nueva y esperada Feria de Abril. Se trata de la celebración por octava vez consecutiva de la final de la Copa ... del Rey sobre suelo hispalense, la séptima vez seguida que el estadio de la Cartuja cobijará a los dos grandes finalistas del torneo del K.O., con la salvedad de que a diferencia de otros años, el año que viene la final de Copa se jugará el sábado de Feria, con todos los desafíos que en el plano logístico ello implica.

