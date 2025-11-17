La final de la Copa del Rey de 2026 coincidirá con el sábado de la Feria de Abril de Sevilla

El sábado 25 de abril de 2026 Sevilla apunta un nuevo hito en su calendario futuro más allá del tramo final de una nueva y esperada Feria de Abril. Se trata de la celebración por octava vez consecutiva de la final de la Copa ... del Rey sobre suelo hispalense, la séptima vez seguida que el estadio de la Cartuja cobijará a los dos grandes finalistas del torneo del K.O., con la salvedad de que a diferencia de otros años, el año que viene la final de Copa se jugará el sábado de Feria, con todos los desafíos que en el plano logístico ello implica.

Es lo que se ha vuelto a refrendar por parte de todas las instituciones políticas y deportivas involucradas este lunes por la tarde en el acuerdo a tres bandas tanto de la Federación Española de Fútbol, como de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla. Todas las administraciones de distinto rango se han encargado de simbolizar el acuerdo hasta 2028 inclusive con la RFEF con el fin de que Sevilla siga reuniendo a los dos mejores competidores de un trofeo que es santo y seña en España. Y sumará a la conclusión de este nuevo convenio suscrito hasta diez participaciones sobre Sevilla capital, que será las que alcance cuando se cumplan estos tres nuevos concursos.

Será por tanto el 25 de abril cuando se dispute de nuevo una nueva final de finales en el estadio de la Cartuja, donde la Junta sigue realizando mejoras impulsadas específicamente por la Consejería de Educación y Deporte del ente regional. Para entonces, está previsto que la capital andaluza lleve ya disfrutando varios días de su Feria de Abril, puesto que en el nuevo almanaque la fiesta de la alegría por antonomasia de Sevilla está prevista que la misma tenga lugar del martes 21 al domingo 26 de abril.

Está por tanto confirmado que se celebre el lunes 20 la tradicional noche del 'pescaíto' en la que los sevillanos le dan la bienvenida a la feria un año más. Cinco días después de ese primer pistoletazo de salida en el real que se levantará en el corazón de Los Remedios, en la isla de la Cartuja se vivirá la gran fiesta del deporte rey a nivel nacional. Tras ser presentada esta nueva cita definitiva del balompié nacional, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ya ha indicado en su intervención pública que la ciudad estará preparada por más que haya miles de personas por las calles para disfrutar también de la Feria y ante la posibilidad de que coincida con más eventos si cabe. «Sevilla es una capital a la que se le da bien la organización de grandes eventos deportivos y que tampoco va a fallar», ha indicado en ese sentido el primer edil.