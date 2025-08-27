Es una buena noticia que, por fin, el Ayuntamiento vaya a recuperar el entorno del Casino de la Exposición del 29 y del teatro Lope de Vega, una vez superada la burocracia que persigue a todo proyecto de reforma en la ciudad. Lo indignante es que durante años esta antesala del parque de María Luisa haya estado abandonada y tomada por estructuras impropias como esas barracas en las que ensayaban las bandas de música o los restos de la antigua discoteca que eran testigos de cómo este territorio llamado a ser cultural estaba cercado por el botellón. Esperemos que estas obras demuestren que Sevilla quiere ser una ciudad mejor cuando celebremos el centenario de la exposición que hizo tan bello este espacio monumental.

