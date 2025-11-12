Fibes se recupera de las inundaciones y prescinde de los generadores de luz

El temporal de lluvia y viento que afectó a la capital hispalense el pasado 29 de octubre provocó importantes inundaciones y un interminable listado de daños materiales en el conjunto de la ciudad. Una de las instalaciones que se vieron más afectadas por los ... 115 litros por metros cuadrado que, según Emasesa jarrearon sobre Sevilla en poco más de 15 horas, fue el Palacio de Exposiciones y Congresos, obligando a cerrar sus dependencias durante varios días por la mojada que sufrieron sus instalaciones eléctricas. Aquel suceso inesperado obligó a suspender la celebración del Salón del Motor, que finalmente tendrá lugar entre el 11 y el 15 de diciembre, y también al aplazamiento de la feria Sevilla de boda al mes de febrero de 2026. Ahora, y tras el trabajo intenso de los operarios durante las dos últimas semanas, la situación de Fibes parece haber recuperado la normalidad.

Todo ello después de que las instalaciones se inundaran por la afección del temporal y dada la cercanía del cauce del arroyo Ranilla, como aseguró en el balance de incidencias el alcalde José Luis Sanz. Según adelantó ya ABC de Sevilla, el agua de la lluvia se coló en los sótanos de Fibes, provocando que se vieran afectados los almacenes de las empresas allí instaladas en las que prácticamente se perdió todo el material que no había sido utilizando para el montaje del Salón del Motor. Sin duda, la peor parte de todas la sufrió la instalación eléctrica del edificio, que quedó inutilizada como resultado de la mojada que sufrió a finales del mes de octubre. De hecho, por momentos se cortó el suministro, que fue recuperado con rapidez pero sin la potencia necesaria para dar cobertura al Salón del Motor. Hasta se llegó a colocar un ventilador de grandes dimensiones para proceder al secado del sistema.

Desde entonces, el Palacio de Exposiciones y Congresos ha mantenido su actividad a medias, intentando ejecutar todos los trabajos necesarios para recuperar una normalidad que, según indican sus responsables, ya parece haberse alcanzando casi en su totalidad. Es más, a lo largo de estas dos semanas que han transcurrido desde el temporal se han visto obligados a instalar una serie de generadores para garantizar el suministro eléctrico en todas las instalaciones. A día de hoy, fuentes municipales confirman que ya se está trabajando sin estos elementos artificiales y que las bombas de agua están funcionando también sin problema alguno. Una serie de avances que evidencian que Fibes está garantizando a los promotores de sus eventos los servicios necesarios para el desarrollo de su actividad.

En el horizonte temporal está la inauguración del Salón Internacional del Caballo (Sicab), que está previsto que se produzcan este próximo martes 18 de noviembre. En estos momentos, la organización se encuentra ultimando todos los detalles del montaje que requiere el que es el principal evento que se celebra en las instalaciones del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, tanto por el volumen de negocio que genera como por las elevadas cifras de visitantes que se reúnen allí en cada edición. Fuentes municipales consultada por este periódico aseguran que estos trabajos previos van «en tiempo y forma», lo que evidencia que las dependencias del edificio «están consiguiendo recuperar la normalidad» y que el cronograma de la agenda de eventos de aquí a final de año se mantendrá sin grandes cambios.