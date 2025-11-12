Suscríbete a
Fibes se recupera de las inundaciones y prescinde de los generadores de luz

La instalación eléctrica y las bombas de agua ya funcionan con «normalidad» y el montaje del Salón Internacional del Caballo, el mayor evento de su agenda anual, «está cumpliendo plazos»

El temporal de lluvias de finales de octubre afectó a las instalaciones de Fibes
Mario Daza

El temporal de lluvia y viento que afectó a la capital hispalense el pasado 29 de octubre provocó importantes inundaciones y un interminable listado de daños materiales en el conjunto de la ciudad. Una de las instalaciones que se vieron más afectadas por los ... 115 litros por metros cuadrado que, según Emasesa jarrearon sobre Sevilla en poco más de 15 horas, fue el Palacio de Exposiciones y Congresos, obligando a cerrar sus dependencias durante varios días por la mojada que sufrieron sus instalaciones eléctricas. Aquel suceso inesperado obligó a suspender la celebración del Salón del Motor, que finalmente tendrá lugar entre el 11 y el 15 de diciembre, y también al aplazamiento de la feria Sevilla de boda al mes de febrero de 2026. Ahora, y tras el trabajo intenso de los operarios durante las dos últimas semanas, la situación de Fibes parece haber recuperado la normalidad.

