Fernando del Toro, la nota más alta de Selectividad en Sevilla: «Los fines de semana jugaba a la Play»

La primera posición del pódium de la PAU 2025 se la ha llevado Fernando del Toro, alumno del IES Carlos Haya y vecino de San Juan. Suyo es el logro de haber obtenido un espectacular 13'954 en Selectividad, la nota más alta de Sevilla.

El esfuerzo de Fernando ha sido más complicado aún porque también acude al conservatorio para estudiar el oboe. Este sacrificio le ha llevado a tener que dejar de salir con sus amigos desde Navidad, ya que en su rutina de estudio, únicamente tenía dos horas por lo que cuenta que «me parecía poco tiempo, así que prefería jugar (a la Play) con mis amigos». Además, también cuenta que «no fui a la Feria, me quedé estudiando Historia de España».

El método de estudio de Fernando ha sido una de las principales herramientas para obtener su nota. «Me he centrado en los contenidos, no he estudiado los modelos porque eran nuevos y no había anteriores». Además, en Historia de España se ha centrado en elaborar un mapa conceptual como referencia y luego volver a realizarlo de memoria varias veces, comparándolo con el original y corrigiendo los errores. Este método se le ocurrió tras una recomendación de un profesor. Además, cuenta que «en lengua me aprendí solo los autores y las obras que se repetían en varias épocas», por lo que conseguía optimizar la información.

Aún no ha decidido la carrera que quiere cursar

Curiosamente, a pesar de haber logrado la nota más alta de Sevilla, cuando se le pregunta qué quiere estudiar responde: «En principio el doble grado de Física y Matemáticas, aunque no lo tengo claro». Al parecer, según dice, también baraja otras opciones como «Ingeniería Aeronáutica».

Echando la vista hacia atrás, con su esfuerzo y su trabajo, Fernando admite «los exámenes que yo he hecho me han parecido fáciles», se muestra muy contento con el esfuerzo que ha realizado durante el curso, a pesar de los sacrificios que ello ha conllevado. Ahora, ya con los resultados, llega el momento de tomar una decisión y elegir carrera, que opciones tiene, y disfrutar de las vacaciones de verano.

