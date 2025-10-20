La Feria de Sevilla en Miami se traslada a este parque tropical: tendrá suelo de albero y un entorno ecuestre que imita el paseo de caballos del Real de Los Remedios

La Feria de Abril de Sevilla es todo un referente. No hay nadie que no la conozca y cada vez son más las personas que acuden a ella para vivirla desde dentro. En este sentido, cada año, el Real reúne a millones de visitantes ... que disfrutan de una semana de fiesta con música, gastronomía y tradición en las casetas y sobre el albero.

Lo cierto es que ese ambiente festivo que tiene la Feria ha traspasado fronteras y ha inspirado celebraciones similares en distintos lugares. Una de las más destacadas se celebra en Miami, organizada por AndalUSA, que en 2025 ha alcanzado su sexta edición con más de 10.000 asistentes procedentes de toda Florida y otros estados del país. Este evento, que reproduce el ambiente de la Feria de Abril original, es también parte del esfuerzo del Ayuntamiento de Sevilla por impulsar la proyección internacional de la ciudad.

Novedades para la Feria de Sevilla en Miami de 2026

Tal y como ya se ha anunciado en redes sociales, la Feria de Sevilla en Miami volverá el 14 de marzo de 2026 con una edición completamente renovada y un cambio de escenario que marcará un antes y un después. Concretamente, tras el éxito de años anteriores, el evento se traslada a Tropical Park, un espacio más amplio y natural que permitirá recrear con mayor fidelidad la atmósfera del Real que se ubica en el barrio de Los Remedios.

El nuevo recinto contará con suelo de albero, zonas abiertas y un entorno ecuestre que evocará el tradicional paseo de caballos sevillano. Además, esta ubicación ofrecerá más capacidad y comodidad para el público, así como libertad creativa para ampliar la programación.

Aspecto actual del Tropical Park, el nuevo lugar en el que se celebrará la Feria de Sevilla en Miami ABC

Eso sí, música, flamenco, moda y gastronomía andaluza seguirán siendo los pilares de una celebración que crece sin perder su esencia; al contrario, la séptima edición de la Feria de Sevilla en Miami estará más cercana que nunca al espíritu de la capital hispalense.