Fantasmas en el dial: fenómenos paranormales conmocionan una emisora sevillana

Sombras que se deslizan por los pasillos, voces que surgen desde la nada, transmisiones alteradas sin causa aparente... Lo que comenzó como simples anécdotas y fallo aparentemente técnicos, ha evolucionado en un misterio que inquieta a los trabajadores de una cadena de radio local de Sevilla.

En las últimas semanas, una pequeña emisora sevillana se ha convertido en el eje de una serie de fenómenos inexplicables que han comenzado a llamar la atención a los trabajadores, técnicos y locutores que acuden a la misma.

Los primeros indicios de actividad paranormal fueron muy sutiles tales como ruidos inexplicables, luces que parpadeaban sin razón y una sensación persistente de ser observado, de estar acompañados. Pero con el tiempo, los fenómenos se intensificaron. Varios empleados han informado haber visto sombras cruzando los pasillos vacíos, puertas que se abren y cierran solas, y voces que parecen surgir de rincones vacíos.

Uno de los incidentes más perturbadores ocurrió en plena transmisión en vivo. El locutor al frente del micrófono, interrumpió su programa abruptamente al sentir una presencia a su lado. «Sentí cómo me observaban», relató más tarde, visiblemente afectado. «La piel se me erizó. No había nadie, pero algo estaba allí».

No solo las apariciones físicas han causado estupor en los testigos. El equipo técnico ha registrado interrupciones inusuales en la señal o de ruidos estáticos inexplicables e incluso voces que se cuelan en las emisiones, voces que no corresponden a ningún miembro del equipo ni nadie que haya hablado en ese momento. Algunas grabaciones muestran distorsiones anómalas que parecen desafiar las leyes de la acústica.

«Hay transmisiones que no tienen explicación», afirma un técnico bajo anonimato. «Las analizamos una y otra vez. No hay fallos técnicos. Es como si alguien más estuviera intentando comunicarse desde otro plano».

Otra emisora con fenómenos paranormales

Otro de los testimonios más impactantes llegó recientemente de otra emisora, ubicada en un pueblo de Sevilla. El locutor, que pidió conservar el anonimato, vivió una experiencia aterradora una noche fría y lluviosa. Mientras presentaba su programa de música suave, la música se detuvo repentinamente y fue reemplazada por una mezcla de estática y voces distorsionadas. A pesar de sus intentos por retomar el control del equipo, nada funcionaba.

«Sentí cómo algo me observaba», explicó el testigo. «Quise salir corriendo, pero la puerta estaba cerrada. No había señal en mi teléfono. Estaba completamente aislado. Fue una pesadilla real».

La experiencia terminó tan abruptamente como comenzó: las voces cesaron, la puerta se abrió sola y el locutor pudo abandonar el lugar. Desde entonces, asegura que nunca ha vuelto a sentirse cómodo trabajando a solas en la emisora.

Los rumores crecientes han llamado la atención de expertos en fenómenos paranormales. Equipados con grabadoras, sensores de campo electromagnético y cámaras infrarrojas, estudiaron las instalaciones con la esperanza de obtener pruebas concluyentes.

Algunos investigadores apuntan a la posibilidad de que las emisoras estén construidas sobre antiguos terrenos como un cementerio olvidado. Otros hablan de energía residual atrapada en los muros del edificio, fruto de tragedias del pasado de la Guerra Civil. Pero hasta ahora, ninguna teoría ha logrado explicar todos los fenómenos documentados.

Oyentes habituales aseguran haber captado susurros o voces extrañas en las transmisiones, o que ciertas canciones cambian de tono de forma imperceptible pero inquietante.

¿Explicación racional o visita del más allá?

La dirección de la emisora ha intentado mantener la calma y ofrecer explicaciones técnicas. Pero incluso los más escépticos dentro del equipo reconocen que hay episodios que desafían cualquier lógica. «Lo que ocurre aquí no tiene sentido», admite uno de los locutores. «Y cuanto más tratamos de negarlo, más fuerte parece manifestarse».

Por ahora, la investigación continúa. Y mientras tanto, la radio sigue emitiendo, quizás no solo para los vivos. La pequeña cadena sevillana, nacida para informar y entretener, se ha convertido sin quererlo en una ventana abierta a lo desconocido aunque se trate de hacer, simplemente, Radio y no atender a estos fenómenos extraños.

¿Realidad o sugestión colectiva? Lo cierto es que cada noche suceden hechos extraños más allá de las palabras del locutor en un espacio donde, parece, mora lo imposible.