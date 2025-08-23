Suscríbete a
La 'fan zone' se queda corta por la falta de oferta de servicios

Hubo colas para conseguir las consumiciones y suciedad por el albero

La Cartuja supera la prueba en el primer partido del Betis

Aficionados del Betis camino del Estadio de la Cartuja, este viernes Víctor Rodríguez
Fernando Barroso Vargas

Sevilla

Los aledaños del estadio de la Cartuja fueron una suerte de 'feria de abril' como decía más de un aficionado, al abarrotar los béticos el entorno con horas de antelación y copar la zona de ocio habilitada para disfrutar de los prolegómenos del partido.

Este ... espacio contaba en concreto con una fan zone dotada de una gran carpa con barras de bebidas, animación musical con DJ incluido, tienda oficial del Real Betis y diversos puestos de comida rápida, cervezas, refrescos y bufandas, pulseras y demás complementos tanto del Betis, como del Deportivo Alavés.

