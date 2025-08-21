Un famoso bar de Sevilla cuelga un cartel para que los clientes no se quejen: «Si el misterio de los Caballos entra por calle Francos...» El local ha hecho una gracia con uno de los pasos más grandes de la Semana Santa hispalense

¿Quién no ha pasado por la calle Tetuán sin oler a boquerón en adobo? Como no puede ser de otra manera, ese característico olor proviene del Blanco Cerrillo, el famoso y recóndito bar postrado en una de sus callejuelas (José de Velilla) y donde no suele caber ni un alfiler. El emblema de la casa, los famosos boquerones en adobo, no se les resisten a ningún sevillano o extranjero que alcance llegar a su barra.

En la puerta del local, al que hay que subir unos peldaños para pedir, se disponen varios veladores que en los días de más bulla parecen siempre insuficientes. Y es que la terraza, al igual que el establecimiento, es recogida y de pequeñas dimensiones. Es también parte del encanto de este mítico bar que se fundara allá por 1926 de la mano de José Blanco Cerrillo. Hoy en día se mantiene la esencia casi intacta, pero la afluencia ha aumentado. No obstante, no supone un problema...

La hostelería sevillana todavía puede salvarse . pic.twitter.com/0UpZ3DgeVr — El Psicólogo de San Lorenzo2️⃣ (@el_lorenzo2) August 20, 2025

En referencia a ello, el local ha sacado un cartel que reza lo siguiente: 'Si el misterio de los caballos de Santa Catalina entra por calle Francos, todos ustedes entráis en una mesa'. Hace referencia al misterio de La Exaltación, conocido por sus dimensiones siendo uno de los más grandes de la Semana Santa y a su paso por la primera parte de la calle Francos, ya que luego se llega a estrechar, para avanzar posteriormente por Chapineros y Álvarez Quintero hasta el final.

Esta imponente maniobra que casi parece que se trata de un milagro se lleva al extremo en esta gracia del establecimiento, que culmina con que si ese enorme paso de misterio entra por dicha vía, todos los comensales que se precien caben en una de las mesas, en esos pocos metros de terraza. Toda una hazaña, pero que se logra al fin y al cabo. Con paciencia.

Ante esto, hay comentarios de toda índole como uno que renunciaría a la mesa y se marcharía para no estar comiendo encima de su amigo: «No todo vale. Meter a 8 en una mesita, si van a pedir alguna tapa es comer incómodo, para eso me hago un bocata y me lo como en el escalón de enfrente». O el mismo protagonista que ha compartido la imagen (El Psicólogo de San Lorenzo2️⃣) señalando que «La hostelería sevillana todavía puede salvarse».