Suscríbete a
ABC Premium

Un famoso actor americano visita la Catedral de Sevilla y lo 'confunden' con un sevillano: «Usó un hechizo para convertirse»

David Henrie se encuentra rodando en la ciudad su nueva serie documental 'Seeking Beauty'

Un conocido actor americano graba un documental en Sevilla: lugares y días de rodaje

David Henrie en la Catedral de Sevilla
David Henrie en la Catedral de Sevilla catedral de sevilla
María José Lora

María José Lora

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El conocido actor y director estadounidense David Henrie ha querido conocer de primera mano la ciudad de Sevilla, pues se encuentra rodando la nueva temporada de la serie documental 'Seeking Beauty' en diferentes localizaciones de la misma.

Según ha compartido en sus redes sociales la ... Catedral de Sevilla, Henrie ha podido visitar el emblemático monumento hispalense en el que ha procedido a la oración junto a su familia, según explican. En la imagen se le puede ver disfrutando del momento en el interior del templo catedralicio.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app