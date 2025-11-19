Un famoso actor americano visita la Catedral de Sevilla y lo 'confunden' con un sevillano: «Usó un hechizo para convertirse»

El conocido actor y director estadounidense David Henrie ha querido conocer de primera mano la ciudad de Sevilla, pues se encuentra rodando la nueva temporada de la serie documental 'Seeking Beauty' en diferentes localizaciones de la misma.

Según ha compartido en sus redes sociales la ... Catedral de Sevilla, Henrie ha podido visitar el emblemático monumento hispalense en el que ha procedido a la oración junto a su familia, según explican. En la imagen se le puede ver disfrutando del momento en el interior del templo catedralicio.

Es común ver al actor disfrutar de las ciudades por donde pasa el rodaje de la serie documental, de hecho en sus redes tiene instantáneas en el País Vasco o Barcelona. «En las colinas del País Vasco nació San Ignacio de Loyola, un hombre cuyo coraje y visión ayudaron a dar forma al mundo moderno», señala. También se le puede ver en el exterior de la Sagrada Familia o descubriendo la ciudad, donde se rodó el primer episodio.

Por Sevilla aún queda rodaje para rato, ya que la producción se quedará esta semana filmando por algunos de los espacios más emblemáticos de la ciudad, que seguramente se podrán apreciar en los próximos días en sus redes sociales. También se centrará cómo no en la gastronomía local, así como en el arte o las panorámicas más vistosas y conmovedoras.

Ante esta primera instantánea en la Catedral los comentarios no se han hecho esperar y la mayoría de ellos concluyen en que podría pasar desapercibido por un sevillano más. @Planetasalseo señala: «¿Pero usted quién es y por qué viste como un sevillanito de bien?». Emilio Linares: «Ha usado un hechizo para convertirse en un sevillano más». @Quisquillosa: «Vamos a ver, este señor es el hijo de Ted y un mago. No entiendo el crossover».

Buscar la belleza cultural y espiritual

La serie es una producción de EWTN Studios, concebida como una docuserie de aventuras que combina cultura, arte, espiritualidad y gastronomía. Su primera temporada, centrada en Italia, exploró la conexión entre lo visible y lo divino a través de paisajes, templos, maestros artesanos y escenas de la vida cotidiana.