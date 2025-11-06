Suscríbete a
La familia de Sandra Peña asiste a una protesta contra el acoso escolar en Madrid

A la movilización han acudido familias de niños y niñas fallecidos por violencia y acoso escolar en España

El suicidio por 'bullying' de Sandra Peña en Sevilla inicia un 'Me Too' del acoso escolar

Manifestación en Madrid de las familias de las víctimas de acoso escolar
Manifestación en Madrid de las familias de las víctimas de acoso escolar EFE

La familia de Sandra Peña ha participado este jueves en una manifestación frente al Congreso de los Diputados, coincidiendo con el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, junto con otras familias de niños fallecidos debido al bullying. En ... la protesta, han criticado el «abandono» que han recibido por parte de la Administración pública.

