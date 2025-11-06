La familia de Sandra Peña asiste a una protesta contra el acoso escolar en Madrid

La familia de Sandra Peña ha participado este jueves en una manifestación frente al Congreso de los Diputados, coincidiendo con el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, junto con otras familias de niños fallecidos debido al bullying. En ... la protesta, han criticado el «abandono» que han recibido por parte de la Administración pública.

Creemos necesario no solo el endurecimiento de la pena -- en los casos de acoso escolar --, también llevar a cabo una serie de medidas preventivas para evitar que sucedan este tipo de situaciones en los colegios«, ha explicado el tío de Sandra, Isaac Villar.

Villar ha lamentado que en el caso de su sobrina «no se llevasen a cabo» los protocolos de acoso escolar por parte del centro educativo, al tiempo que ha manifestado que, aunque no se puede saber con certeza si la aplicación de los mismos hubiese impedido el final de la joven, «sí se podría haber tomado medidas para intentar evitarlo«.

A la movilización han asistido familias de niños y niñas fallecidos por violencia y acoso escolar, entre ellas los padres de Kira -fundadores de la asociación Trencats-, y otras familias como las de Sandra, Daniela, Dani y Alejandro, entre otras, así como diversos colectivos sociales y víctimas de violencia escolar que se han sumado a esta demanda.

«Me parece injusto el trato que nos está dando la Administración, un trato de abandono total y absoluto», ha señalado en declaraciones a los medios el fundador de la Asociación Trencats contra las Violencias en las Escuelas, José Manuel López.

Petición de una ley integral contra el acoso escolar

El objetivo de esta concentración, convocada por la Asociación Trencats Contra las Violencias en las Escuelas, ha sido exigir a los responsables políticos la aprobación urgente de una Ley Integral contra el Acoso Escolar que garantice la protección efectiva de los derechos de los menores en los centros educativos.

En este contexto, López ha asegurado que se está encontrando «con muchos casos de abusos sexuales» entre menores de entre ocho y doce años. «Unas cosas que cuando nosotros éramos pequeños no ocurrían. Les hemos dado el acceso libre a internet a nuestros hijos y lo estamos pagando y lo vamos a pagar cada vez más«, ha avisado.

Asimismo, ha explicado que los chicos «se están suicidando porque se burlan y se ríen de ellos y le pegan miradas y los aíslan, no porque les metan la cabeza en el váter o les peguen palizas«.

Durante la concentración ante el Congreso, las familias han sostenido las fotos de sus hijas e hijos fallecidos, hasta 18 víctimas de violencia escolar que «se vieron desprotegidas por un sistema que sistemáticamente silencia estos casos, que niega recursos y que normaliza el maltrato aceptando la reiteración de las violencias como requisito para activar medidas de protección a las víctimas«.

El padre de Kira ha defendido que para que los protocolos funcionen se debe encargar «una figura externa» al centro. «Mientras que el colegio sea juez y parte y pueda hacer lo que quiere, va a haber más suicidios. Y ya os aviso, va a haber muchos más», ha advertido.

Hace exactamente tres años, los padres de Kira entregaron en el Congreso más de 230.000 firmas (actualmente unas 260.000) solicitando una Ley Integral contra el Acoso Escolar.

La asociación critica que, tres años después, el Gobierno «no ha tomado ninguna medida concreta para combatir el acoso escolar ni para proteger a los menores en las escuelas«. »En este periodo, cinco nuevos suicidios han salido a la luz y se han sumado a la lista interminable de víctimas, de las que solo conocemos algunos nombres«, asegura.

Las familias de víctimas de acoso escolar han solicitado formalmente una reunión con la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, con quien ya se reunieron hace tres años, y con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

«¿Cuántos niños más tienen que morir? No podemos seguir esperando mientras mueren niños. Tres años de silencio gubernamental son tres años de complicidad con el acoso. Exigimos una ley que garantice la protección inmediata de las víctimas, que establezca responsabilidades y sanciones claras tanto por incumplimiento como por omisión, así como protocolos anti acoso, funcionales, obligatorios y con supervisión externa que aseguren el derecho del alumnado a una educación libre de violencia«, reclama la asociación.

La concentración ha sido «un acto pacífico y emotivo, pero contundente y necesario para visibilizar el drama silencioso que sufren miles de menores en las aulas».

«Cuando un niño pierde la vida, cuando a un niño le suicidan, el dolor no desaparece, cambia de persona y se va al padre y a la madre. El niño ha dejado de sufrir, porque no entendía lo que era morir, si no, no lo hubiese hecho, y encima, de verdad, ni una carta, ni un lo siento, ni un vamos a ponernos a trabajar. Los que están aquí atrás no son capaces de reunirse y ponerse de acuerdo para salvar la vida de nuestros hijos», ha concluido el padre de Kira en referencia a los diputados del Congreso.