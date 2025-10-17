Suscríbete a
ABC Premium

La familia de Sandra avisó al colegio del acoso de sus compañeras y de las autolesiones antes del suicidio de su hija

Educación denuncia ante la Fiscalía la inacción de las Irlandesas de Loreto al no activar el protocolo de acoso escolar

Los padres informaron de la situación que sufría la niña desde el segundo trimestre del curso pasado

Educación investiga un presunto caso de acoso escolar en el suicidio de una niña en Sevilla

Patio del colegio de las Irlandesas de Loreto
Patio del colegio de las Irlandesas de Loreto irlandesas de loreto
Jaime Parejo

Jaime Parejo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La familia de Sandra, la niña de 14 años que se suicidó el pasado martes arrojándose desde la azotea de su edificio, ya había avisado al colegio de las Irlandesas de Loreto de que la menor estaba siendo acosada por sus compañeras ... y que había intentado autolesionarse antes de que se produjera el fatal desenlace de su hija. Así lo constató la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en su inspección llevada a cabo el miércoles para recabar información sobre las acciones llevadas a cabo por el centro educativo en este caso.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app