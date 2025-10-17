La familia de Sandra avisó al colegio del acoso de sus compañeras y de las autolesiones antes del suicidio de su hija

La familia de Sandra, la niña de 14 años que se suicidó el pasado martes arrojándose desde la azotea de su edificio, ya había avisado al colegio de las Irlandesas de Loreto de que la menor estaba siendo acosada por sus compañeras ... y que había intentado autolesionarse antes de que se produjera el fatal desenlace de su hija. Así lo constató la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en su inspección llevada a cabo el miércoles para recabar información sobre las acciones llevadas a cabo por el centro educativo en este caso.

De esta manera, y tras recabar información de todas las partes implicadas, Educación ha derivado el caso a la Fiscalía, una vez pudo constatar el centro educativo, aunque implementó una serie de medidas, no activó ni el protocolo de acoso ni el de conductas autolíticas, como así estaba obligado por la normativa vigente.

El protocolo de actuación para la prevención del riesgo ante conductas suicidas o autolesiones del alumnado se debe aplicar inmediatamente una vez que la familia avisa de posibles conductas que hagan sospechar de que un alumno o alumna pueda llegar a cometer alguna de estas acciones. En el caso de Sandra, el aviso llegó, pero no se actuó con el protocolo que implica, en unos primeros pasos, la constitución de un equipo de acompañamiento, la asistencia médica de la menor y un seguimiento del caso con entrevistas a familiares y compañeros de la afectada.

Los hechos fatales ocurrieron el pasado martes cuando el Servicio Coordinado de Emergencias 112 de Andalucía recibió un aviso por la caída de una niña desde un balcón de la calle Rafael Laffón. Los servicios sanitarios allí desplazados intentaron sin éxito reanimar a la menor, de 14 años de edad. Entonces la Policía Nacional movilizó a su Grupo de Homicidios, toda vez que fuentes del caso indicaban que inicialmente se barajaba la posibilidad de que la joven saltase al vacío por propia voluntad.

Los padres de la niña denunciaron que su hija sufría acoso escolar por parte de algunos compañeros, reclamando que lo habían comunicado al centro a través de un informe realizado por una psicóloga, tal y como aseguró Isaac Villar, tío de Sandra, en Canal Sur. «Al final del segundo trimestre ya se lo comunicaron al centro. En verano recibió ayuda psicológica y con el informe de esa psicóloga se presentó la denuncia por acoso al centro. La única medida que tomaron es que estas chicas estuvieran en otro aula. La familia está fatal, destrozados, es algo que nunca te esperas. Nadie la vio el martes, subió e hizo lo que hizo... Le gustaba el fútbol, pintar, su Betis… Hay que hacer estas cosas visibles, me gustaría que fuera el último caso y que se haga justicia», declaró el hermano de la madre de Sandra.

Cabe reseñar que el caso, además, era de sobra conocido entre los padres del centro, que han reconocido a este periódico que era ‘vox populi’ que la niña estaba siendo fruto de acoso escolar por parte de algunas compañeras.

Desde el miércoles un equipo de expertos en bienestar emocional de la Delegación Territorial de Sevilla intervino en el centro para prestar apoyo y orientación profesional en una situación tan difícil y complicada tanto para el alumnado como para los docentes. Además, la Inspección Educativa abrió de forma inmediata una investigación para recabar toda la información acerca del caso, recogiendo tanto los testimonios de la dirección de este centro privado concertado como el registro documental tanto de las comunicaciones como de las actuaciones que el centro puso en marcha, levantando acta y elevando informe de propuesta de medidas.

El Defensor del Pueblo Andaluz critica la «falta de respuesta del protocolo»

Por otra parte, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, confirmó este jueves la apertura de una investigación de oficio para conocer el funcionamiento del protocolo contra acoso escolar en el caso de la muerte de Sandra. En atención a los medios, Maeztu señaló que «el protocolo parece que no ha funcionado» y no descarta hablar en persona con el director del colegio Irlandesas de Loreto de Sevilla para esclarecer las posibles causas. Además, se mostró sorprendido por la «falta de respuesta del protocolo» ante las quejas de la madre por posible acoso.

El Defensor del Pueblo ha elevado la queja a la autoridad educativa y ha hecho una llamada a la prevención ante señales de acoso y violencia. «Los protocolos tienen que funcionar», ha remarcado.

Desde el centro educativo no han dado nuevas declaraciones tras el comunicado publicado este miércoles en el que aseguraron que se encuentran trabajando en el caso en coordinación con la Administración Educativa y los organismos correspondientes.

Denuncia de la Asociación Trencats

La Asociación Trencats contra las Violencias en las Escuelas manifestó también su «más sentido pésame a la familia de Sandra, a sus amigas, a sus compañeras y a todas las personas que hoy la lloran» por un caso que ha causado impacto en el entorno de esta comunidad educativa que ahora se pregunta qué ha podido fallar para evitar una tragedia con esta menor. Además, por petición de sus padres, compartieron una foto de la hija para que «su historia no quede en silencio».

Sandra, de 14 años, era jugadora del CD Honeyball de fútbol femenino, un deporte que le apasionaba y practicaba con frecuencia. Seguidora del Real Betis, la niña cursaba 3º de Educación Secundaria Obligatoria en el centro Las Irlandesas. El centro ya tenía quejas sobre el protocolo de actuación en casos de acoso escolar en otros alumnos, tal y como reflejan los comentarios al respecto que salen reflejados en las reseñas de Google que tiene el centro, con reproches de casos de hace meses.

Nota de la redacción: Siguiendo las recomendaciones de los especialistas en la prevención del suicidio, ABC se abstiene de publicar detalles personales, imágenes o datos que puedan suponer estigmatización o incitación. Por razones deontológicas, las informaciones sobre estos casos en este periódico se ceñirán estrictamente al protocolo de la Organización Mundial de la Salud sobre el tratamiento del suicidio en los medios de comunicación.