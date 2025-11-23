La falta de Policía Local condiciona las salidas de la Cartuja tras el partido del Betis

El partido del Real Betis este domingo en el estadio de la Cartuja ha contado con una presencia mínima de efectivos de la Policía Local de Sevilla, lo que ha afectado notablemente el desalojo de las inmediaciones del campo al terminar el encuentro con ... el Girona.

La presencia de apenas seis patrulleros, cuando lo normal es que ronden la quincena, ha provocado largas colas de coches en la salida de la Isla de la Cartuja. Más de una hora después del pitido final, el tráfico continuaba siendo muy denso en las arterias principales del parque tecnológico, haciéndose notar que este domingo no han estado controlando el tráfico el mismo número de efectivos que acostumbran a hacerlo. Además, el de hoy ha sido el segundo partido con mayor afluencia de público desde que arrancara la temporada en el que es la sede temporal del Betis; han asistido 64.268 personas.

Sin embargo, en las horas previas del partido el tráfico no ha sido especialmente denso ya que los aficionados han ido llegando de manera escalonada para aprovechar la tarde en los alrededores del estadio. La policía de Santiponce, que acostumbra a actuar también en el dispositivo al colindar el estadio con el término municipal, era la única que estaba presente unas dos horas antes del partido. Pasado un tiempo, han llegado los agentes de la capital hispalense.