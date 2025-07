Ana María Porcel: «Los podólogos prescriben y me pregunto cómo se puede criticar que lo hagan enfermeras con años de estudios universitarios»

Ana María Porcel es la primera enfermera andaluza que logra una cátedra en la Universidad de Sevilla. A pesar de que su nota de Selectividad le permitía acceder a Medicina, optó por Enfermería (entonces una diplomatura de tres años) que completaría posteriormente con la licenciatura ... de Ciencias Biológicas, tras lo cual inició un doctorado y una investigación en cuidados complejos que promueve un cambio de paradigma en el sistema público de salud.

-¿Cómo definiría la situación del personal de Enfermería en Andalucía?

-El colectivo de enfermería en Andalucía esta sobradamente preparado y podría desarrollar mayores competencias. Creo que el actual Gobierno andaluz camina en esa dirección pero quizás se echen en falta pasos más rápidos.

-¿Faltan enfermeras en el sistema sanitario público andaluz?

-En España estamos por debajo de la ratio europea de enfermeras. Sin embargo, en médicos estamos por encima. Tenemos 1,1 enfermeras por cada médico, mientras en países como Finlandia o Luxemburgo hay 4 enfermeras por cada médico. Estamos en el puesto 16 de la OCDE con una tasa de 6,2 enfermeras por cada mil habitantes, donde la media de enfermeras es de 8,8 enfermeras por cada mil habitantes.

-¿Cuántas enfermeras harían falta en España para alcanzar la ratio europea?

-Harían falta cien mil enfermeras. Por encima también de bastantes países europeos, algunos de mucho peso.

-Ha dicho que en médicos estamos por encima...

-Según datos de Eurostat, España es el sexto país de Europa con mayor número de médicos, muy por encima de la media europea. El país con mayor número de facultativos es Grecia.

-¿Hay alguna explicación para esto?

-Es verdad que el gasto en personal sanitario en general es muy elevado en el sistema, pero para racionalizar eso habrá que darle más competencias a las enfermeras. O sea, dejarle que tenga las competencias para las que están preparadas, porque estamos desaprovechando las competencias de las enfermeras.

-Dígame alguna.

-Prescripción. Esto ya se está debatiendo en el Ministerio de Sanidad. Esto es una competencia que nuestros alumnos y alumnas estudian desde desde el grado de enfermería.

-Las enfermeras ya prescriben analgésicos y otras medicinas en los centros de salud. ¿Se refiere a otros fármacos?

-Por ejemplo, la atención al paciente crónico. Ya están prescribiendo absorbentes o los dispositivos para la insulina. Pero hay multitud de medicamentos que podrían prescribir las enfermeras porque tienen competencias para eso. A nivel internacional las enfermeras prescriben en sistemas de salud altamente cualificados, como los de Canadá, Australia o Reino Unido. Los datos dicen que cuando las enfermeras prescriben no hay ningún problema de seguridad clínica. Nuestros alumnos tienen una competencia que es prescripción enfermera, la cual puede ayudar a solventar muchísimos de los problemas que tiene el sistema sanitario. Un podólogo puede prescribir y yo me pregunto cómo se puede criticar que una enfermera con cuatro años de estudios universitarios, con una especialidad, con posibles estudios de máster y de doctorado, prescriba, por ejemplo, paracetamol.

-Dice el dermatólogo Julián Conejo-Mir que el «colapso» de los centros de salud ha acabado bloqueando las consultas hospitalarias, tanto públicas como privadas. Si las enfermeras desarrollaran todas esas competencias, ¿mejoraría sustancialmente la situación de los centros de salud y se evitaría ese efecto dominó sobre el resto del sistema?

-Por supueto, pero no sólo en el ámbito de atención primaria, en el ámbito de atención hospitalaria. Mi línea de investigación va sobre la transformación del sistema sanitario. El sistema está estructurado con patrones antiguos y tenemos que estructurarlo con patrones futuro. O sea, ahora mismo los pacientes están ubicando en el sistema sanitario en función de las especialidad médica, medicina interna, cirugía, traumatología, cardiología. Pero un mismo paciente con una misma patología no tiene por qué tener la misma necesidad humana. Una persona con 80 años con una diabetes y una persona con 40 años, con una diabetes, posiblemente no tengan las mismas necesidades. No se están valorando las condiciones reales de cada paciente, esto se ve muy claro en la Unidad de Cuidados intensivos, en la Unidad de Cuidados Generales de Hospitalización Convencional. No todos estamos pensando ante esta unidad de vigilancia intensiva. Con buen criterio se cambió el nombre a unidades de cuidados intensivos, donde entendemos que por la necesidad, la complejidad de esa persona necesitan mayor número de enfermeras.

-La falta de enfermeras en Andalucía se agrava por la fuga hacia otras zonas de España o de fuera de España de las que salen de nuestras facultades.

-Sí, los datos corroboran esa afirmación. Pero es lógico que las personas busquen unos contratos mejores, unas condiciones laborales mejores.

-Que las enfermeras andaluzas cobren menos que las del País Vasco o Cataluña tiene que ver con el dinero que recibe del Estado cada comunidad autónoma para sostener sus servicios públicos. Y Andalucía recibe menos dinero por habitante que la mayoría de las comunidades españolas.

-Sí, pero también hay distintas maneras de gestionar el dinero. Eso está pasando en la universidad pública. Yo creo que es un un mix, el dinero y las políticas de gestión.

¿El cambio de Gobierno en Andalucía que se inició hace seis años se ha notado en la sanidad pública?

Yo veo la saturación que tienen los centros de salud, esa ratio de enfermeras que sigue baja. Me consta que todos los políticos tienen la intención de hacerlo lo mejor posible, pero hay que seguir trabajando en que eso sea una realidad.