Muere una menor de once años precipitada al vacío en Sevilla Este Los servicios de emergencia no pudieron salvarle la vida y la Policía investiga las causas del trágico suceso

Una menor de once años de edad ha fallecido esta última noche en el barrio de Sevilla Este. Según el 112, sobre las 22,30 horas de este pasado miércoles, un vecino alertaba de que había visto a una persona precipitándose al vacío desde la cuarta o la quinta planta de un edificio de viviendas de la calle La Montería.

Fueron movilizadas dotaciones de los bomberos, la Policía Nacional y el 061, que confirmó que se trataba de una menor de 11 años de edad, fallecida al impactar contra el suelo, sin que hayan trascendido aún las circunstancias del suceso.