La explanada de la avenida de Cid llevará el nombre del profesor Enrique Valdivieso

El Ayuntamiento de Sevilla rendirá un homenaje al que fuera catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla (US), el profesor Enrique Valdivieso, con la rotulación de un espacio público en la capital hispalense que pasará a partir de ahora a llevar ... su nombre. En concreto, se trata de la explanada de la avenida del Cid, delimitada por las calles San Fernando y Palos de la Frontera y el foso del edificio de la antigua Fábrica de Tabacos, muy próxima por tanto a la sede del Rectorado de la Hispalense en la que durante tantos años ejerció su labor docente.

Según ha podido saber este periódico, el expediente iniciará hoy jueves su tramitación en el transcurso de la Junta Municipal del Distrito Casco Antiguo. Será ahí donde su vote por primera vez esta propuesta antes de ser elevada al Pleno del Ayuntamiento de Sevilla (presumiblemente a uno de los dos que está previsto que se celebren antes de finales de este año), que será el que tenga que dar el visto bueno definitivo a la iniciativa, una vez que el Servicio de Estadística confirme que no existe ningún impedimento legal para la rotulación de este espacio.

De este modo, la ciudad perpetuará para siempre el nombre del catedrático Enrique Valdivieso, aunque en la propuesta se plantea que sea reconocido en su faceta de profesor. Un homenaje que llega unos meses después de su fallecimiento. En concreto, el pasado 2 de febrero fue hallado su cuerpo sin vida, junto al de su mujer Carmen Martínez, en el interior de la vivienda que ambos compartían en el barrio de Santa Cruz. Al parecer, el trágico suceso se produjo por la inhalación del humo que había provocado el incendio de una regleta que se encontraba enchufada en el domicilio. Su pérdida causó una gran conmoción en la comunidad universitaria, así como en el conjunto de la ciudad, dada su estrecha vinculación con la capital hispalense, lo que permitió, entre otros reconocimientos, que se le concediera la Medalla de la Ciudad en el año 2017.

El fundador de la hermanda de Los Gitanos tendrá una calle junto al santuario La Junta Municipal del Distrito Casco Antiguo que se celebrará hoy jueves también incluye en el orden del día la rotulación de otro espacio en el Centro de la ciudad, en este caso estrechamente vinculado a la hermandad de Los Gitanos. En concreto, la propuesta que se abordará antes de ser elevada al Pleno prevé que se asigne el nombre de Sebastián Miguel de Varas y Miranda a la vía actualmente sin nombre que comienza en la plaza Señor de la Salud. La misma está situada a la espalda del santuario y avanza en paralelo al lienzo de la antigua muralla de la ciudad que la separa de los Jardines del Valle. Miguel de Varas fue una figura absolutamente clave en el nacimiento de la cofradía de la Madrugada. Fue en el año 1753, en un contexto histórico en el que los gitanos formaban un colectivo perseguido y hasta encarcelado en España, cuando un grupo de gitanos del barrio de Triana encabezados por él decidieron fundar en el Convento del Espíritu Santo la hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Salud y Nuestra Señora de las Angustias, hoy conocida como la hermandad de Los Gitanos. Era el punto de partida para una historia que se cuenta ya por siglos y que ahora se quiere reconocer junto al templo en el que reciben culto sus imágenes titulares.

Esta explanada que ahora se rotulará con el nombre del profesor Enrique Valdivieso fue hasta no hace mucho tiempo un espacio completamente degradado y abandonado. De hecho, era utilizado como un aparcamiento ilegal de coches a las puertas del Casco Antiguo, en el que era habitual la presencia de gorrillas que extorsionaban a los conductores por dejar allí sus vehículos. En marzo de 2022 concluyeron los trabajos del Ayuntamiento de Sevilla para la peatonalización de esta zona, en la que se procedió también a la plantación de nuevas especies vegetales para generar más sombra.