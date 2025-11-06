Suscríbete a
La explanada de la avenida de Cid llevará el nombre del profesor Enrique Valdivieso

La Junta Municipal del Casco Antiguo tramitará hoy esta petición para honrar la memoria del que fuera catedrático de Historia del Arte de la Hispalense

La explanada de la avenida del Cid fue reurbanizada por el Ayuntamiento para eliminar el aparcamiento ilegal
Mario Daza

El Ayuntamiento de Sevilla rendirá un homenaje al que fuera catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla (US), el profesor Enrique Valdivieso, con la rotulación de un espacio público en la capital hispalense que pasará a partir de ahora a llevar ... su nombre. En concreto, se trata de la explanada de la avenida del Cid, delimitada por las calles San Fernando y Palos de la Frontera y el foso del edificio de la antigua Fábrica de Tabacos, muy próxima por tanto a la sede del Rectorado de la Hispalense en la que durante tantos años ejerció su labor docente.

