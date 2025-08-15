Éxodo verdiblanco

El éxodo de la fiel afición verdiblanca a la Cartuja tendrá como calamidad llegar al estadio. Se anuncian lanzaderas, cercanías y 15.000 aparcamientos que piden que nadie ocupe, demostrando un inquietante miedo escénico institucional... pero, a la vista de lo que ha ocurrido hasta ahora con las grandes concentraciones en el coliseo alamillero, sólo hay una alternativa de garantías para llegar en hora: el tranvía de San Fernando; el del ratito a pie y el otro andando. Las citas cartujanas obligarán a los espectadores a pertrecharse de mochila, agua, gorra, bastón y demás elementos propios del senderista para llegar al césped prometido. Los que somos de la Bética sabemos que después de toda peregrinación llega... la gloria.

